JESTE LI ZNALI? O PLASMANU HRVATSKE U POLUFINALE MOŽE ODLUČITI I ŽDRIJEB!

Postoji i još jedna kombinacija, a to je da putnika u polufinale odluči - ždrijeb!

Hrvatska rukometna reprezentacija ima šest kombinacija kojima može proći u polufinale Europskog rukometnog prvenstva. Naravno, kombinacije ovise o ishodu utakmice s Francuskom (20:30), ali ovise i o utakmici Švedske i Norveške koja počinje u 18 i 15.

Hrvatska može proći ako će proći pobijedi Francusku, a Švedska ne pobijedi Norvešku pa onda ako remizira s Francuskom, a Švedska izgubi od Norveške. Nadalje, ako pobijedi Francusku s tri gola razlike ili ako pobijedi Francusku s dva gola, a pritom zabije najmanje 22 gola. Potom, ako pobijedi Francusku 21:19, a Švedska pobijedi Norvešku rezultatom kojim će Hrvatska imati bolju gol-razliku i na koncu, ako izgubi od Francuske, a Norveška pobijedi Švedsku s točno četiri gola razlike, pri čemu ne smije zabiti više od 31 gola.

No, postoji i još jedna kombinacija, a to je da putnika u polufinale odluči – ždrijeb! To će se dogoditi ako Švedska pobijedi Norvešku 30:28, a Hrvatska Francusku 21:19, Hrvatska i Švedska bit će po svim parametrima u krugu ravne s Francuskom (gol-razlika, broj postignutih i primljenih golova).