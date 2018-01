IGRAČ UTAKMICE O DRAMI NA TERENU: ‘Nitko ovo nije očekivao’

Autor: Hina

Mnogi su bili uvjereni da će ova utakmica glatko proći

Nakon poraza od Švedske u Splitu osjetio se emocionalni umor i zato je bilo ovako tjesno protiv Bjelorusije, kazao je nakon pobjede na EURU u Zagrebu hrvatski rukometaš Marko Mamić.

“Niko nije očekivao ovako tjesnu završnicu protiv Bjelorusije, no to posljedica poraza od Šveske. Glavno je da smo ipak pobijedili i sada se možemo posvetiti borbi za polufinale. Čekaju nas Norveška i Švedska, dvije najbolje reprezentacije svijeta, ali mi smo domaćini, ovo prvenstvo se igra kod nas i niko nije favorit protiv Hrvatske. Za pobjede protiv njih morat ćemo ipak popraviti puno stvari, i u obrani u napadu”, kazao je Mamić, koji je postigao pet golova.

Kapetan Igor Vori smatra da je Hrvatska ipak pokazala karakter.

“Pa lijepo je pobijediti i kad ne igraš dobro. Bjelorusi nikako nisu slaba ekipa, sa svima su igrali ravnopravno, a protiv nas su pokazali svoju najbolju igru. Prepali smo pomalo kada smo poveli s četiri razlike, nismo znali dotući protivnika. Mislim da nas je usporio umor zbog puta, a i teško se bilo naviknuti na ovako ogromnu dvoranu, kao što je zagrebačka Arena, nakon one ludnice koji su priredili navijači u prepunoj Spaladium areni. Čekaju nas odlučujuće utakmice i poziovam sve navijače da nas podrže”, kazao je Vori.

“Bilo je teško protiv Bjelorusa, koji uopće nisu loša ekipa kao što to ljudi u Hrvatskoj misle, a ja to najbolje znam jer branim tamo. Ova utakmica je došla vrlo brzo nakon onog poraza od Švedske i zato nam je bitna ova pobjeda. No, ne smijemo se zavaravati – Francuska i Norveška nam sigurno neće dopustiti ovakvu igru”, izjavio je vratar bjeloruskog Meškova Ivan Pešić, koji je imao 2 obrane.

“Vodili smmo cielu utakmicu, a onda nam je ušla voda u uši. I sami ste vidjeli koliko je bilo teško. Nadam se da će nas publika doći podržati u većem broju protiv Norvežana i Francuza”, kazao je Jakov Gojun.