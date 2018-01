(FOTO) POTPUNI RASPAD SRBIJE! Legende se sukobile u hotelu, letjele i šake!?

Rukometni savez Srbije objasnio je što se točno dogodilo

Iza rukometne reprezentacije Srbije dva su poraza, jedan od Kauboja i jedan od Švedske te razlika pogodaka -15, što ih je svrstalo na posljednje mjesto skupine A. Čini se da se Orlovi teško nose time i tenzije su sve jače.

Sve je, navodno, eskalirano i širi se priča o fizičkom obračunu izbornika Jovice Cvetkovića i potpredsjednika Rukometnog saveza Srbije, Dragana Škrbića. Prema pričanjima sukob je riješem u ponedjeljak ujutro nakon tučnjave.

Rukometni savez Srbije sada je objavio službeno priopćenje, u kojem su se akteriincidenta očitovali o svemu.

“Istina je da se nakon jučerašnje utakmice s Švedskom raspravljalo u hotelskoj dvorani. Razgovor je bio povišenog tona s moje i sa strane Cvetkovića zbog napetosti radi svega što se događa na Europskom prvenstvu. Međutim, taj verbalni sukob ni u jednom trenutku nije prešao granicu i nije bilo načina da dođe do bilo kakvog fizičkog obračuna. U ponedjeljak ujutro više od sat vremena smo razgovarali o svemu, kao što kaže poslovica, ‘jutro je pametnije od večeri’. Razmijenili smo mišljenja i rekli smo što smo morali reći uz kavu. Nebi trebalo stvarati probleme gdje ih nema, ako se oni dogode, riješit ćemo ih unutar naše organizacije”, rekao je Dragan Škrbić.

Svoju stranu je nakon njega iznio i Jovica Cvetković, izbornik srpske reprezentacije:

“Nema skandala. Ne vidim ništa u našem razgovoru ništa što bi na ovaj način bilo zanimljivo medijima. Ne možemo uvijek tiho razgovarati. Sve je u redu što se tiče Škrbe i mene. Otvoreno smo razgovarali o problemima koje imamo. To se ne smije podići na razinu skandala. Je li to potrebno u ovom trentku? Ovdje smo da dođemo do rezultata i drugog kruga. Iznenadilo me što je to završilo u medijima”.