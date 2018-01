(FOTO) ISLANĐANI NE MOGU SHVATITI HRVATSKE NAVIJAČE: ‘Neka mi netko objasni zašto to rade’

S utakmice, odnosno cijelog prvenstva, valja izdvojiti jedan zanimljiv detalj.

Hrvatska je lakše od očekivanog svladala Island u drugom kolu Europskog prvenstva. U Splitu pred punom Spalaidum Arenom srušili su Islanđane sa sedam golova razlike i sada mogu puno mirnije pripremati okršaj sa Švedskom u utorak.

S utakmice, odnosno cijelog prvenstva, valja izdvojiti jedan zanimljiv detalj. Naime, na ovom prvenstvu izrazito su popularne vaterpolske kapice. Povijest vaterpolskih kapica na raznim natjecanjima na kojima sudjeluje bilo koja reprezentacije Hrvatske, zaista je poduža, a svojevremeno ju je nosio i Vedran Ćorluka na Euru 2016. kada je imao zamotanu glavu zbog povrede.

No, ako niste iz Hrvatske i ne znate da su vaterpolisti silan ponos naše nacije, može vam biti malo zbunjujuće vidjeti vaterpolske rekvizite na utakmici rukometaša. To se dogodilo i jednom Islanđaninu koji je na Twitteru zamolio za objašnjenje zašto u Spaladiumu navijači nose vaterpolske kapice.

“Volim to što uvijek ima nekog tko nosi vaterpolo kapicu na hrvatskom europskom prvenstvu. Može li mi netko objasniti zašto”, zapitao se. Dovoljno je reći – jedinstvo! Gotovo sve reprezentacije pružaju si međusobnu podršku na velikim natjecanjima, pa su taj običaj preuzeli i navijači, koji očito vole tako spojiti rekvizite i stvoriti neku novu modnu kombinaciju. Sve u svemu, nikad dosta navijačkih rekvizita!

I love the way there’s always a guy with a #waterpolo hat at Croatia #handball games #ISLCRO

Maybe someone can explain why pic.twitter.com/SST3BeqrJ5

— Tom Ó Brannagáin (@obrannt) 14. siječnja 2018.