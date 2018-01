ČUPIĆ ZAVRŠIO KARIJERU U REPREZENTACIJI I OLAKŠAO DUŠU: ‘To je surova realnost hrvatskog sporta’

Hrvatska se oprostila od rukometnog Eura u revijalnoj utakmici za peto mjesto protiv Češke. Teže od očekivanog pala je senzacionalna Češka s 28:27 i promašajem za produžetak u posljednjoj minuti.

Nakon utakmice Ivan Čupić je razgovoru za RTL otkrio kako više neće igrati za Hrvatsku. Najbolji strijelac Hrvatske u 32. godini ipak je odlučio reći zbogom reprezentaciji.

“Za ovaj dres moraš uvijek biti spreman davati 300 posto. Na svakoj utakmici, na svakom treningu, a ja osjećam da to više nisam u stanju i najpoštenije je u ovom trenutku reći zbogom. Nisam više spreman ni psihički ni fizički”, rekao je Čupić.

Oprostio se u nezavidnom trenutku, kada momčad odlazi s prvenstva kao peta momčad i to u terminu matineje.

“Očito mi nismo tako dobri kao što smo mislili i ovo je možda realnost. Činjenica je da smo tri zadnja natjecanja bez medalje i neki razlog za to sigurno postoji. Očito nam nešto nedostaje za medalju, ali ja ne mogu detektirati što”, rekao je Čupić.

Potom je odlučio ukazati na probleme koji muče hrvatski rukomet.

“Nešto se mora mijenjati, ali o tome će biti govora kasnije, ovo nije ni vrijeme ni mjesto za to. Mladi igrači nam rano odlaze iz lige, nije to slučaj samo s rukometom. To je surova realnost hrvatskog sporta i to je puno dublji problem. Za kraj, hvala svima na prekrasnim godinama i hvala navijačima”, zaključio je Čupić.

Spomenimo kako su se od reprezentacije već oprostili Igor Vori, Denis Buntić te Mirko Alilović, a popis možda još nije gotov.