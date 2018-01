ČESI I SLOVENCI ODIGRALI TRAGIKOMIČNU UTAKMICU! Završilo je baš onako kako nije smjelo i sad su ispali!

Autor: HINA/B.H.

I Sloveniji i Češkoj je za produžetak nade u prolazak u polufinale "igrala" samo pobjeda

U prvom susretu posljednjeg 3. kola skupine II drugog kruga Europskog prvenstva za rukometaše Slovenija i Češka su u Varaždinu igrale 26-26 (11-12), a takvim su ishodom obje reprezentacije ostale bez izgleda za plasman u polufinale.

I Sloveniji i Češkoj je za produžetak nade u prolazak u polufinale “igrala” samo pobjeda, a njihov je međusobni susret protekao u brojnim izmjenama u vodstvu bez da je ijedna momčad uspjela stvoriti bilo kakvu veću prednost.

Slovenija je golom Marguča četiri minute prije kraja utakmice povela sa 26-24, no do kraja više nije uspjela postići niti jedan pogodak. Češka je pogocima Zdrahale i Hrstke poravnala na 26-26 dvije minute prije kraja, a u samoj završnici obje su reprezentacije propustile priliku za pobjedu. Kavtičnik je na ulasku u posljednju minutu izgubio loptu i tako ponudio Česima napad za pobjedu. Kasparek se pet sekundi prije kraja izborio za odličnu situaciju, no njegov udarac sa šest metara zaustavila je vratnica.

Gašper Marguč, Vid Kavtičnik i Miha Zarabec postigli su po pet golova za Sloveniju, dok su Ondrej Zahrala s devet i Tomaš Čip s pet pogodaka predvodili Češku.

Češka je tako natjecanje okončala s pet bodova, a Slovenija s četiri.

Ovakvim ishodom Danska je osigurala prvo mjesto u skupini i prije svoje utakmice protiv Makedonije koja je na programu od 18.15 sati. Danska je sa šest bodova nedostižna za sve ostale reprezentacije, jer Španjolska i Njemačka, koje će igrati međusobno od 20.30 sati, a koje imaju po četiri boda, ne mogu preskočiti Dansku jer su obje te reprezentacije izgubile od Danske, no sigurno će preskočiti Češku jer ju obje pobjedile pa će to biti izravni dvoboj za drugo mjesto koje vodi u polufinale. Makedonija je sada posljednja na ljestvici s tri boda.

U prvoj utakmici posljednjeg kola skupine I u Zagrebu Bjelorusija je u dvoboju za peto mjesto pobijedila Srbiju sa 32-27 (16-11).

Bjelorusiju je do pobjede predvodio Boris Puhovski s osam golova, dok su Petar Nenadić i Vanja Ilić sa po četiri pogotka bili najefikasniji kod Srbije.

Bjelorusija je tako natjecanje u skupini okončala s dva boda, a Srbija je ostala bez bodova.

Od 18.15 sati igrat će Švedska i Norveška, dok je od 20.30 sati na programu okršaj Hrvatske i Francuske. Uoči tih dvoboja koji će odrediti koje će dvije reprezentacije u polufinale iz ove skupine na vrhu ljestvice je Francuska s osam bodova, Hrvatska i Švedska imaju po šest, a Norveška četiri boda.