ČERVAR SLOMIO NORVEŠKU PA ZAVAPIO: ‘Nikad nisam toliko uvreda dobio’

Iza Kauboja je jedna od najljepših utakmica prvenstva

Hrvatska je u spektakularnoj utakmici pobijedila Norvešku 32:28, bila je to ključna utakmica, ali tek sada kreće ozbiljan put za Kauboje.

Nakon dvije očajne utakmice, napokon su Hrvati zasjali, a izbornik Červar komentirao je ovu “savršenu utakmicu”.

“Danas je bila jedna druga priča, treba čestitati cijelom timu, od golmana, do igrača, pokazali su da znaju i dali sve od sebe. Ovo nije gotova priča, pred nama je Francuska, moramo se odmoriti. Publika me iznenadila, znao sam da ih ima i u Zagrebu, publika je danas nosila ekipu.

Stivi je branio odlično, obrana je bila granitna. U prvom smo djelu neoprezno napravili nekoliko tehničkih grešaka, imali smo se priliku odlijepiti, ali nismo… To smo smanjili u drugom djelu, ali još ništa nije napravljeno. Moramo stajati čvrsto na zemlji, ne ići u nebesa i euforiju”.

Izbornik je komentirao i posljednje dane, u kojima su se mnogi namjerili na njega:

“Nikad nisam toliko uvreda dobio u vlastitoj zemlji, ali to je kod nas normalno. Rekao sam dečkima da ja prvi moram biti smiren i dati primjer igračima. Prihvatili su to i usmjerili smo se više prema igri, sve pohvale njima, izgarali su i igrali do zadnjeg atoma snage”.

“Svaka utakmica je nova priča. Francuska je reprezentacija s pregršt medalja i imamo velik respekt prema njima. Oni jako ovise o Karabatiću, baš kao i mi o Duvnjaku, jasno je da bismo bili jači s njim. Ipak, pokazali smo kvalitetu i bez našeg lidera i to je ono što publiku ne ostavlja ravnodušnom.

Moramo ostati skromni i ponizni i boriti se za svaku loptu.

Ja stalno nekom smetam, ali moram raditi svoj posao, da mi savjest bude čista. Ja nisam svetac i griješim kao i drugi, ali trebam zadržati dostojanstvo.”

I Saračević je dao svoje viđene duela s Norvežanima:

“Od prvog dana smo znali da moramo pobijediti Norvešku ako želimo napraviti po što smo došli. I da smo sve do sad pobijedili, ovo smo morali dobiti. To je ključna utakmica, trebala nam je ova pobjeda, baš ovako, kao tim”.

Osvrnuo se Sarač i na publiku u Zagrebu.

“Tko je rekao da Zagreb ne može gorjeti?! Imali smo podršku s tribina, ovo je jedna od najljepših utakmica prvenstva, ali nema euforije, kao što nije bilo depresije kada smo izgubili. Nismo ništa napravili, imamo četiri dana da zaliječimo rane i trebaju na tri razlike protiv Francuske za prolazak dalje.

Teško je igrati utakmice kad znaš da moraš pobijediti, ali ako želiš biti na vrhu moraš pobjeđivati prave. Ne možemo pobjeđivati lake ekipe poput Islanda i Bjelorusije i nadati se finalu. Francuze poštujemo, ali ih se ne bojimo”.