ALILOVIĆ SE OPROSTIO UZ BRUTALNU PORUKU VANDALIMA! ‘Jesam li ja to zaslužio’?

Vratar hrvatske rukometne reprezentacije, Mirko Alilović, odlučio je završiti karijeru u nacionalnoj vrsti. Oprostio se nakon pobjede u utakmici za peto mjesto protiv Češke (28:27) i uputio je žestoku poruku vandalima koji su mu razbili prozore na vikendici.

“Preda mnom je život, imam dvoje djece, obitelj i oni su mi najvažniji. Hrvatska mi je puno dala i ja sam davao sve od sebe, nekad je to bilo dobrom nekad nije. Vrijeme je sada da se povučem. Hvala Hrvatskoj, trenerima i navijačima, ali to je to od mene”, kazao je Alilović.

Odluku neće mijenjati. “Tako sam odlučio prije prvenstva, došao sam jer me Lino tražio, a neke stvari su se dogodile i da ostanem pri toj odluci. Uvijek ću biti uz Hrvatsku i igrače, pomoći ću kako god mogu, ali ne više na terenu”, veli Mirko.

Nakon poraza od Francuske razbijeni su mu prozori na vikendici, to jest vikendici njegove punice.

“Ma to je preružno. Pa na temelju ničega se razbijaju prozori i to još uopće nije moja kuća, već kuća moje punice, što je još žalosnije. Meni ne trebaju takve stvari u životu. Nije to fer, nije sportski niti korektno. U reprezentaciji sam jedanaest godina, dao sam sve što sam mogao i donio sam puno medalja, ali ovu nismu uzeli i što se može”, zaključio je sada već bivši vratar hrvatske reprezentacije.