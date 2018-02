Dodig i Čilić: ”Da igramo češće, teško bi nas tko pobijedio”!

Marin Čilić je posebno dobro bio raspoložen pa je na pitanje što je bilo problematično u ovom meču, samo kratko odgovorio: "Pa, na kraju meča nije bilo nikakvih problema."

Da igramo malo češće, teško bi nas tko pobijedio”, izjavili su Ivan Dodig i Marin Čilić nakon velikog preokreta u dvoboju parova protiv kanadske kombinacije Nestor – Pospisil i trijumfa u pet setova (2-6, 3-6, 6-4, 7-5, 6-2) kojim su doveli našu reprezentaciju na korak od četvrtfinaka Davis Cupa te izborniku Željku Krajanu uljepšali 39. rođendan.

“Ovakav meč za rođedan još nisam imao. Hvala momcima na ovom poklonu. Nema ljepšega, nego kad sjediš na klupi i prolaziš kroz sve moguće faze koje u tenisu postoje u jednom meču. Ovo je najljepši poklon koji su mi mogli prirediti”, zahvalio je izbornik Krajan svojim igračima.

“Svi znamo koliko su ti parovi bitni. Ovih osam pobjeda zaredom su nas dovele do rezultata koje u posljednje vrijeme imamo u Davis Cupu. Sad se lakše diše, a sa strane imamo u Marinu i džokera na klupi. Nije loše imati trećeg igrača svijeta kao asa iz rukava”, dodao je Krajan.

No, onda je u ozbiljnijem tonu dodao:

“Ja sam bio malo sporiji danas. Još uvijek je očit bio taj blagi umor koji se nakupio kroz zadnjih par tjedana. Mi nismo baš najbolje servirali u početku, a oni su dobivali sve poene koji su bili stani – pani. Ni Ivan nije baš ovaj tjedan puno trenirao, jer je bio bolestan, tako da smo i lošije reternirali. Za dlaku je bilo. U trećem setu smo podigli jedan drugoga energijom, napravili par odličnih reterna i to nas je vratilo u meč, a nakon toga sve je išlo na našu stranu.”

“Break” u sedmom gemu trećeg seta pokazao se ključnim za cijeli meč.

“Sigurno nam je to puno pomoglo, s obzirom na to da u prva dva seta nismo bili ni blizu nekoj šansi. Jako je bitno što je i publika to osjetila i to nas je jako puno diglo. Poslije toga smo počeli dizati svoju igru, da bi na kraju meča igrali na vrhunskoj razini, na onaj način na koji smo prije dvije godine došli do finala. Nakon trećeg seta sam bio uvjeren da će sve više ići na našu stranu. Dobro je da se u Davis Cupu igra na tri osvojena seta i to nam je dalo priliku da se vratimo u meč”, zaključio je Ivan Dodig.

Po šesti put u povijesti nastupa Hrvatske u Davis Cupu, naš je par okrenuo zaostatak od 0-2 u setovima. Prvi put su takav preokret kreirali Goran Ivanišević i Saša Hiršzon 1994. u Zagrebu protiv norveškog para Pedersen – Ruud.

No, pravi majstori za dramatične pobjede bili su Goran Ivanišević i Ivan Ljubičić, koji su se poput Houdinija spašavali čak triput. Prvi put su to izveli u Rimu 2001. protiv Talijana Galimbertija i Navarre. Godinu dana poslije su u Buenos Airesu slavili protiv argentinske kombinacije Canas – Arnold Ker, a treći preokret dogodio se 2003. u Zagrebu, kad su zaostatak 0-2 pretvorili u pobjedu nad američkim parom Blake – Fish.

Nakon što se od reprezentacije oprostio Ivanišević, Ljubičić je stalnog partnera pronašao u Mariju Ančiću, s kojim je 2006. godine na gostovanju u Grazu okrenuo zaostatak od dva seta protiv Juliana Knowlea i Jurgena Melzera.

U svih pet prethodnih slučajeva trijumf u paru donio je vodstvo ili ukupnu pobjedu našoj reprezentaciji, a samo 2003. u Buenos Airesu Hrvatska nije uspjela doći do ukupne pobjede.

U nedjelju će Borna Ćorić protiv Denisa Shapovalova imati priliku donijeti našoj reprezentaciji prolaz u četvrtfinale, ali ako u tome i ne uspije, Marin Čilić je spreman igrati odlučujući, peti meč.

“Fizički se osjećam dosta dobro. Nije me meč fizički previše istrošio. Vjerujem da ću biti ok, ako bude trebalo na 2-2 dovršiti posao”, rekao je treći tenisač svijeta.