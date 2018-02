DAVIS CUP Kanadski izbornik Dancevic: ”Nisam vjerovao u pobjedu iako je trijumf bio nadohvat ruke”

”Iako smo imali vodstvo 2-0 u setovima, nisu nam više dali priliku. Mislim da su napravili nevjerojatan preokret, ali moji su momci ostavili srce na terenu”

“Nisam bio uvjeren u pobjedu ni nakon dva i pol seta, jer sam znao da protiv sebe imamo jedan od najboljih parova u Davis Cupu”, izjavio je izbornik kanadske Davis Cup reprezentacije Frank Dancevic nakon što su njegovi izabranici Daniel Nestor i Vasek Pospisil u subotu ispustili prednost od 2-0 u setovima i 4-1 u trećem te dopustili Marinu Čiliću i Ivanu Dodigu da naprave jedan od najvećih preokreta u povijesti hrvatskih nastupa u ovom natjecanju.

“Znao sam da će Dodig i Čilić na početku biti malo nervozni. No, znao sam i da Čilić, kao nedavni finalist Grand Slam turnira i Top 5 igrač, u svakom trenutku može proigrati. Naši su dečki od prve lopte odlično ušli u meč. No, imali su protiv sebe jedan od najboljih parova u Davis Cupu, koji može igrati na vrlo visokoj razini. Upravo se to dogodilo u trećem setu. Podigli su razinu igre, a Čilić je kod 2-4 odigrao nevjerojatan gem, pogodio dva najsnažnija forhenda u meču. Tu se sve promijenilo”, rekao je kanadski izbornik na konferenciji za medije nakon trijumfa hrvatskog para 2-6, 3-6, 6-4, 7-5, 6-2 kojim je Hrvatska u Osijeku povela 2-1 protiv Kanade u dvoboju 1. kola Svjetske skupine Davis Cupa.

“Iako smo imali vodstvo 2-0 u setovima, nisu nam više dali priliku. Mislim da su napravili nevjerojatan preokret, ali moji su momci ostavili srce na terenu. Nisam znao što očekivati prije meča. Znao sam da protiv sebe imamo jedan od najboljih parova u Davis Cupu. Borba je bila žestoka, dečki su došli vrlo blizu pobjedi i kao izbornik ne mogu više tražiti od njih. Mislim da su odradili sjajan posao”, dodao je Dancevic.

Pokislih izraza lica, slično su rezonirali i igrači.

“Dobro smo počeli, kontrolirali meč, a onda se situacija počela mijenjati u trećem setu. Odigrali su dobar gem za ‘break’. Mislim da smo možda gem prije mogli napraviti veći pritisak na Dodigovom servisu. Sjećam se da sam promašio jedan udarac koji nisam smio promašiti”, rekao je 45-godišnji Daniel Nestor kojemu je ovo možda bio i posljednji meč u Davis Cupu.

“Teško je prihvatiti ovaj poraz. U prvom dijelu meča smo bili bolji par. U trećem setu je došlo do preokreta, uključila se i publika. Nakon tog trećeg seta obojica su počeli igrati puno bolje i bilo je teško zaustaviti ih”, izjavio je Vasek Pospisil koji bi mogao u nedjelju zaigrati i u pojedinačnom dvoboju, bude li Denis Shapovalov svladao Bornu Ćorića i odveo dvoboj do odlučujućeg, petog meča.

Izbornik Dancevic nije želio otkriti na koga će suprotstaviti Marinu Čiliću, dođe li do tog dvoboja.

“Moramo vidjeti kako se svi igrači osjećaju. Denis igra prvi, a u petak je bio odličan. Od toga ćemo početi, a o ostalom brinuti kad vidimo ishod tog meča.”