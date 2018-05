(VIDEO) REVANŠ KOJI JE UZDRMAO EUROPU! Pogledajte kako je Bellew demolirao Hayea i poslao ga na spavanje

Spektakl u londonskoj O2 Areni između dva Britanca, Tonyja Bellewa i Davida Hayea otišao je na stranu prvaka Bellewa. Bio je to doista spektakularan revanš koji su navijači čekali više od godinu dana zbog teške ozljede Hayea koju je zadobio u prvom meču.

Prva runda donijela je odmah uzbuđenje, borci nisu oprezno ispipavali snage, Bellew je držao borbu u sredini ringa, ali Haye je nekoliko puta dobro pogodio protivnika i naznačio da će ovaj meč biti vrlo dinamičan.

Haye je nastavio napadati u drugoj rundi, teško je nalazio prostor za neke ozbiljnije udarce, što mu je Bellew nekoliko puta tijekom runde gestikulirao širenjem ruku. Bilo je tu dosta nezgodnih udaraca, ali borci su ostali na nogama i još se tu i tamo provokativno smješkali jedan drugome. Meč se lijepo zahuktavao.

U trećoj rundi Haye opet kreće ofenzivno direkti, kombinacije, ali malo je toga odsjelo na glavi i torzu prvaka Bellewa. Uzvraćao je Bellew, nije dozvoljavao dominaciju, Haye je plesao, skakutao i nabadao, a Bellew je sve vrlo koncentrirano eskivirao i uzvraćao, no većinom praznim udacima, Sve do samog kraja runde, a onda je Haye postao neoprezan, krenuo je naprijed i naletio na težak kroše Bellewa pa onda još dva i pao! Uspio se pridići vrlo brzo i nakon toga je do kraja pao još jednom, ali Hayea je spasilo zvono.

End of round KO. Bellew ia getting smarter and smarter every fight.

Bellew has his number.#BellewHaye2 #boxing pic.twitter.com/7b2ypZgN4K — Kirk Lubimov (@KirkLubimov) 5. svibnja 2018.

U četvrtoj rundi Haye je ušao s klecavim koljenima, Haye ga je nastavio bombardirati udarcmima, teškim udarcima, ali nevjerojatno, čovjek je sve izdržao i ostao na nogama. Gotovo cijelu rundu Haye se oporavljao od dva nokdauna, Bellew se jako uspuhao i smanjio tempo, ali Haye je jedva stajao na nogama. Ipak, čovjek je izdrža do kraja runde, nekim čudom. Bellew se dosta potrošio i uložio je puno truda da svlada Hayea, ali on je vrlo prkosan borac i još se držao.

Peta runda, Borci izgledaju nešto volje. Haye je malo uhvatio ritam, Bellew se dosta umorio i sada taktizira i pazi kako će boksati s Hayeom koji sada mora tražiti nokaut. Haye se već oporavio i pikao je Bellewa udarcima u tijelo, glavu, uglavnom direktima. Čudesno je bilo vidjeti ga ponovo u ritmu nakon što je dvije runde jedva stajao. No, Bellew ga je opet pronašao. Pametno je čekao šansu i u jednom trenutku je Haye naletio na težak kroše Bellewa i strovalio se na pod. No, ponovo ustaje, čovjek je zaista hrabar. Nije izdržao još dugo, Bellew ga je ubrzo dokrajčio i sudac je morao preknuti meč.

That left hook was nasty af #BellewHaye2 pic.twitter.com/urCSUthVu1 — Tomi the Man (@Tomi_TheMan) 5. svibnja 2018.

Bila je to doista fantastična borba koja je ispunila sva očekivanja. Bellew je odmah briznuo u plač od sreće, a Haye mu je brže bolje potrčao u zagrljaj i čestitao mu. Vrlo lijepa gesta dvaju boraca koja njeguju dugogodišnje rivalstvo.