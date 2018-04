(VIDEO) POTRESNA ISPOVIJEST UFC-ove BORKINJE: ‘Silovali su me u školi…’

MMA joj je spasio život

UFC-ova borkinja, Paige VanZant u potresnoj ispovijsri otkrila je da je žrtva silovanja.

“Napili su me, pokušala sam se obraniti, ali kao da sam bila zacementirana za tlo. Svega sam bila svjesna, ali tijelo mi je bilo mrtvo. Znala sam što se događa, a nisam se mogla obranitit… Nisam se mogla oduprijeti”, kazala je 24-godišnja borkinja.

Ona se inače bori u slamka kategoriji i jedna je od mladih zvijezda s najviše potencijala. Ona je prepričala svoju strašnu priču iz srednje škole u Oregonu, gdje su je silovali, a kasnije i psihički zlostavljali vršnjaci. Sve je to napisala u knjizi “Rise: Surviving the Fight of My Life”, koja će uskoro biti objavljena.

Za MMAFighting otkrila je zašto je odlučila objaviti svoju ispovijest:

“U knjizi sam napisala kako sam već upoznala djevojke koje su bile seksualno napadnute i koje su mi se javila preko društveih mreža. Želim im pomoći da to prebrode, kao što sam i ja. Kao da mi se čini da je sve to što sam prošla ima neki smisao, kao da se sve dogodilo s razlogom. Ako moja knjiga nekome promijeni život, ono što sam prošla nije bilo uzalud”,ispričala je VanZant.

Paige je nakon silovanja prolazila i psihičko zlostavljanje jer su njezini vršnjaci školom proširili glasinu da je na sve pristala. Njezini silovatelji bili su face, a ona laka djevojka.

Njezino prezime Sletten, školski kolege preoblikovali su u Slutton, što je kombinaca njezinog prezimena i rječi drolja. Zbog toga je prezime promijenila u VanZant, a otkrila je i kako je pila ogromne količine pilula kako bi se onesvijestila, jer joj nije bilo do života.

“Pred kućom sam znala nalaziti kondome obješene za drvo. To zlostavljanje najgore mi je od svega”, rekla je borkinja.