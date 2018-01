(VIDEO) ‘Pogledao sam najavu meča Miočića i Ngannoua 650 puta’: Šef UFC-a otkrio tko je favorit

Ovaj meč je okarakteriziran kao možda i najbolji u povijesti UFC-a, što se tiče teške divizije.

Čelni čovjek UFC-a, Dana White, odradio je u četvrtak videointervju za Yahoo Sports u kojem je razgovarao s jednim od najboljih novinara specijaliziranih za borilačke sportove, Kevinom Ioleom.

Pričali su o brojnim temama, a jedna od njih bila je i nadolazeći meč između Miočića i Ngannoua na UFC 220 priredbi u Bostonu. Iole je ovaj meč okarakterizirao kao možda i najbolji u povijesti UFC-a, što se tiče teške divizije.

“Ne mogu dočekati ovu borbu, bit će strašna. Promotivni video za ovaj meč sam pogledao 650 puta. Dva snažna i golema tipa koja idu prema naprijed… To je savršen teškaški meč, možda i najbolji u povijesti te kategorije”, rekao je White.

White ne krije da mu je Ngannou favorit. “Vjerujem u ovoga borca, oduvijek sam. On je netko na koga smo se fokusirali u posljednjih godinu i pol dana. Iskreno, nisam očekivao onakav filmski nokaut protiv Overeema”, veli White.

Novinar je potom naglasio kako je Miočić jednako opasan borac koji ima sposobnost nokautirati protivnika čak i kada se kreće unatrag. “Poruka svima koji otpisuju Stipu. On je veoma atletičan i brz, a snažno udara. Riječ je o sjajnom hrvaču i iskusnom borcu. Bit će to neizvjestasn meč u kojem Ngannou neće moći samo ući u kavez udariti ga i završiti borbu. Zaboravljate da je i Miočić srušio Overeema u prvoj rundi. Bit će to nevjerojatna borba s dva jaka nokautera”, govori White.

Miočića se ne smije otpisati, borac je s vrlo visokim IQ-om, što ističe novinar, a White se slaže.

“Da, tako je, zato i kažem da ne smijemo otpisati Stipu. Ako borba ode u kasnije runde može biti svašta. Ngannou je ogroman čovjek. No, ljepota ovog meča je baš to, ako te Ngannou udari kao da te udario auto, a tu je Stipe koji je manji, ali agilniji i brži. Bit će vrhunska borba”, zaključuje White.