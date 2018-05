(VIDEO) NIKAD VIĐEN DOKUMENTARAC O CRO COPU! Tek sad ćete shvatiti koliko je velik čovjek i borac

Nikad prije objavljen dokumentarac pronašao je put do javnosti

Mirko Cro Cop Filipović na svojoj je službenoj Facebook stranici objavio Rizinov dokumentarac o samom sebi. Kratki uradak prati njegu borbu protiv legendarnog Japanca, Tsuyoshija Kosake.

Dokumentarni film otvara sam Mirko riječima:

“Napuniti ću 44 godine i stvarno mislim da je gotovo. Mislim da je onda to to. Iako to volim, iako je to moj život, iako sam posvetio čitav svoj život ovom sportu, jednom od životu moraš povući granicu i smatram kako je uskoro to to, pravo vrijeme za odlazak”.

Osim toga, Cro Cop je naglasio kako mora biti u formi i trenirati, da održi tijelo na top razini za borbe. Spomenuo je i da je nakon osvajanja Rizinovog Grand Prixa 31.12. 2016. godine, rekao da želi odraditi još jednu borbu protiv Fjodora Jemjeljanjenka.

Filipović je o Kosaki imao samo riječi hvale te je rekao da se radi o istinskoj legendi borilačkog sporta u Japanu. Još jednom je ovim ponašanjem pokazao o kakvom velikom borcu i čovjeku se radi.

Podsjećamo, Mirko mora odraditi još tri borbe do kraja karijere, ovog puta pravog kraja. Oproštajna borba bit će u Japanu pred njegovim najvjernijim navijačima, ipak i to moramo uzeti s malo sumnje, jer nikad ne znate čime će Cro Cop iznenaditi, a svi su upoznati s činjenicom da se već nekoliko put opraštao i odlazio u mirovinu.

Prva borba u njegovom rasporedu je ona u Bellatoru, 24. svibnja u Londonu, kada u kavez ulazi s Royom Nelsonom.