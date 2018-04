(VIDEO) NEVIĐENI SKANDAL! BiH borac bezobrazno pokraden u najvećoj sramoti MMA svijeta

Sve za što se borio i trudio, palo je u vodu

Skandalozna vijest stiže iz MMA svijeta, točnije iz Beča, gdje je održan meč između BiH borca Ahmeda Vile i Hasana Hamzatova, borca iz kluba koji je organizirao event.

Vila je tamo bio žrtva jedne od najvećih, ako ne i najveće nepravde u povijesti borilačkih sportova. Naime, bosanski borac pobijedio je, ali na kraju je odluka promijenjena u “No contest” i t zato što je organizator eventa kazao da “njegov borac ne smije izgubiti na turniru u njegovoj organizaciji”.

Kao da to nije dovoljno loše, čini se da je situacija bila još skandaloznija, a sve je na Facebooku otkrio sam Ahmed Vila:

“Pobijedio sam u borbi, ali organizator kaže da neće vrijediti. Borio sam se na Vendetta eventu u Austriji, protiv čečenskog borca Hasana Hamzatova, koji je bio namazan vazelinom. Nakon što sam mu napravio polugu na ruci, vrištao je od bolova, za što je rečeno da će biti prihvaćeno kako verbalna predaja, ali to se nije dogodilo. Borba je nastavljena, ali uskoro je ponovo zaustavljena jer je krvario. Nakon toga sam mu napravio giljotinu, noge su mu popustile i sudac je prekinuo borbu. Po mome mišljenju trebalo ga je pustiti u duboki san, do kojeg su ga dijelile sekunde. Nakon sudačke odluke trener suparničkog borca, ujedno i organizator ušao je u ring i rekao da se poštuju njegova pravila i da njegov borac nije izgubio. To je to, sudac je ostao pri svom i zato ja slavim kao da sam pobijedio. Ja sam odlično, bez ikakvih ozljeda”, napisao je Vila na Facebooku.