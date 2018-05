(VIDEO) NAJGORA POSJEKOTINA U POVIJESTI MMA-a! Svijet šokiran dubinskom ranom na njegovoj glavi

Britanski MMA veteran, Jack Mason, teško je stradao u borbi sa Šveđaninom Hakonom Fossom. Dobio je teške batine, a domaći borac slavio je tehničkim nokautom nakon samo dvije minute borbe.

Mason je meč završio na nogama, ali s takvom ozljedom od koje se okreće želudac. Naime, Foss mu je jednim udarcem koljenom rasturio arkadu i otvorio duboku ranu. Usudit ćemo se reći da je ovo najgora posjekotina koju smo ikada vidjelu u MMA-u.

CRAZY finish here at #CW93! 😱

Was that the highlight of @HaakonFoss‘ career?? 👏 pic.twitter.com/wIOJYssbJO

— Cage Warriors (@CageWarriors) 28. travnja 2018.