(VIDEO) MIOČIĆ JE PRAVI ŠALJIVAC: Cormieru priredio brutalnu spačku pa dobio još bolji odgovor

Dva prijatelj bore se u srpnju u Las Vegasu

Stipe Miočić i Daniel Cormier veliki su prijatelji, ali za nekoliko mjeseci i suparnici u Stipinom četvrtom pokušaju da obrani pojas, a Danielovom da postane prvak dvije divizije. Borba je na rasporedu 7. srpnja, a održat će se u T – Mobile Areni u Las Vegasu.

Dvojac trenutno sudjeluje u reality showu Ultimate Fighter, a čini se da je Miočić imao viška vremena pa je prije jedne borbe Cormieru u svlačionici priredio spačku. Naime, umjesto fotografija s njegovih borba, Stipe je na zidove stavio slike na kojima je on s brkovima, a na jednoj je i u društvu svog kolege Josha, bez gaća.

Cormier nije mogao dopustiti da sve ostane na tome pa je otišao do Stipine svlačionice i tamo skinuo donji dio trenirke da mu pokaže s čime on raspolaže.

One does not simply out prank Daniel Cormier 😂 pic.twitter.com/RvvrxYQFEx

— The Ultimate Fighter (@UltimateFighter) 26 April 2018