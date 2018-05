(VIDEO) LOMAČENKO SE POIGRAVAO PA ZAMALO ZAVRŠIO NOKAUTIRAN: Ukrajinac ušao u boksačku povijest

Izludio je protivnika pa znamalo izgubio

Vasilij Lomačenko treće je rangirani boksač prema Ringovoj P4P ljestvici i prošlog vikenda je u Madison Square Gardenu stigao do svoje 11. pobjede, ali i WBA (super) pojasa u lakoj kategoriji i to pobjedom nad Linaresom.

Ukrajinac je tim ušao u povijest jer je postao prvi borac u povijesti koji je osvajao naslove u trikategorije, perolakoj, super-perolakoj i lakoj. Sve to uspio je nakon samo 12 profesionalnih mečeva.

Surprised to see Lomachenko go down but Linares right hand is unbelievable, Lomachenko gets up to grind down Jorge to make history, 2 legends of the game 🤖👑 #lomachenkolinares pic.twitter.com/vL8YOVI6rb

— Anthony Fowler (@afowler06) 13 May 2018