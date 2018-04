(VIDEO) FJODOR NAKON POBJEDE DOŽIVIO ŠOK! U kavez mu upao ‘zločesti dečko’ i krenuo ga provocirati

Slavni ruski MMA borac, Fjodor Jemeljanenko, tehničkim je nokautom svladao veterana Franka Mira već u prvoj rundi nakon manje od minute. Izborio je time Fjodor polufinale Belltorova Grand Prixa, a tamo ga čeka najveći ‘trash talker’ u povijesti MMA-a i ‘zločesti dečko’, Amerikanac Chael Sonnen.

Sonnen je također veteran MMA i kao i Mir nekadašnja zvijezda UFC-a, a krenuo je s provokacijama čim je Rus proglašen pobjednikom.

“Sretan sam i hvala Bogu na pobjedi. Trenutno ne osjećam nikakve posljedice meča s Mirom, bilo mi je malo teže u parteru”, rekao je Rus nakon meča, a onda mu je u kavez ušetao Chael Sonnen.

Sonnen je gledao meč iz prvog reda i odmah je uskočio u kavez kada je ovaj završio s Mirom.

“Jedino što mrzim više od toga da sam u Chicagu jest to što sam ovdje s tobom. Vjeruj mi, sljedeći put neće trajati tako dugo”, rekao je Sonnen Fjodoru, a ovaj mu se samo blago nasmijao, onako u svom stilu.

Fedor vs. Chael is a real thing. This sport has a great sense of humor. pic.twitter.com/lr8DQ9cJcF — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) 29 April 2018