(VIDEO) CRO COPU PREKIPJELO I POSLAO JE UPOZORENJE: ‘Prvi put čujem za to i ne znam zašto izmišlja’!

Legendarni hrvatski MMA borac, Mirko Filipović trenutno ima vrlo intenzivne priprema za meč s Royom Nelsonom na Bellator 200 priredbi koja se održava za manje od mjesec dana u Londonu.

No, Cro Copa je jedna stvar na trenutak omela od priprema za veliki revanš s Nelsonom i odlučio je na svojem Facebooku odgovoriti na napise koji su se proširili nekim medijima. Naime, nekoliko portala izašlo je s informacijom kako Bellator već dogovara novi revanš, ali ovaj put Alexandera Jemeljanenka s Mirkom. Rus je izjavio da se dogovori oko meča bliže kraju i kako će se borba održati.

Međutim izjave Fjodorova brata izazvale su na burnu reakciju kod Mirka.

“Dragi prijatelji, na više portala pojavila se izjava Alexandra Emelianenka da je postignut dogovor oko naše uzvratne borbe. Kao prvo, prvi puta čujem za to i ne znam koji je razlog da Alexandar ide izmišljati takve stvari, a moguće je da ga je netko i slagao i napričao mu svašta. Uglavnom, meni je ovo prvi glas o tome i nitko me nikada nije kontaktirao radi te borbe, a kamoli da sam se ja dogovorio bilo šta vezano za tu borbu. A kao drugo, borba sa Alexandrom Emelianenkom me uopće ne zanima”, poručio je Mirko.

Zapravo, Mirko je puno bliže borbi s Fjodorom u Bellatoru nego s njegovim bratom. ‘Posljednji imperator’ slavio je protiv Franka Mira i izborio polufinale Grand Prixa u Bellatoru, ako slučano dođe do toga da će netko od polufinalista odustati, Mirko bi mogao upasti kao rezerva. Teško da će do toga doći, ali to je trenutno jedina realna opcija u kojoj Mirko ulazi u kavez s jednim od braće Jemeljanenko.

Uz taj demantij, Mirko je objavio i video s treninga…