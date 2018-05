(VIDEO) CRO COPOV NASLJEDNIK BRUTALNO PREBIO PROTIVNIKA: Neporaženi Prasel nije imao šanse

Hoće li u Japanu steći Mirkovu slavu?

Ante Delija ponovo je zaplivao MMA vodama i to nakon gotovo 1000 dana bez borbe, a nastupio je kao da nije imao jednog dana pauze. Za to vjerojatno može zahvaliti Mirku Filipoviću koji mu je cijelo vrijeme bio jedan od sparing partnera, a sve je nadgledao i legendarni Stipe Drviš.

Iza Delije je zrela i taktički besprijekorna borba, i kojoj je pokazao zavidnu fizički i kondicijsku spremu. Dosad neporaženog protivnika brutalno je isprebijao, a na sve što je Prasel ponudio, Hrvat je imao spremnu obrani.

Brazilac je od početka meča ponavljao kardinalnu grešku, odmah je otkrio taktiku, a ona je bila srušiti Deliju na pod. Odmah na početku završili su u klinču, ali Delija je sjajan hrvač koji se uspio okrenuti i srušiti Prasela. Osim toga, Ante mu je uputio i nekoliko ubojitih udaraca, što ga je dodatno potreslo.

Mirko Cro Cop’s protégé, Ante Delija, returns from three years’ hiatus to beat down Ricardo Prasel. Repeatedly flirting with his opponent’s strengths, the Croatian takes the decision on a wave of relentless ground control. #RIZINFF #RIZIN2018 #RIZIN10 pic.twitter.com/Ivo5BhNMd5

— Kyle Johnson (@Maldobabo) 6 May 2018