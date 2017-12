(VIDEO) CRO COP DEMOLIRAO KOSAKU! Mirko u manje od minute prebio Japanca brutalnim udarcima u glavu!

Najbolji hrvatski MMA borac, legendarni Mirko Filipović Cro Cop izašao je po prvi puta u ring nakon godine dana. Svoju povratničku borbu odradio je na Rizinovu Grand Prixu protiv četiri godine starijeg Japanca Tsuyoshija Kosake.

Na vaganju je Mirko bio osam kilograma teži od Japanca, ima 110.2, a Japanac 101.7 kilograma. Obojica su ostala unutar ograničenja od 120 kiligorama, a neće se boriti ni za kakav trofej, naslov ili pojas. Isto tako Mirko je osam centimetara viši od Japanca, ima 188, a Japanac 180 centimetara.

Borba je trajala svega minutu, Kosaka je krenuo dosta nesmotreno na Mirka. Upustio se u razmjenu udaraca i Mirko ga je uskoro bacio na konopce i okrenuo ga leđima prema sebi. Uslijedila je kratka serija udaraca u glavu, potom je Kosaka pao, a Mirko krenuo u ground and pound. Ispaljivao je Mirko udarce, Kosaki je popuštala obrana i na kraju su brutalni udarci u glavu u potpusnoti zatvorili oči Japancu i kada mu je izbio zaštitnu gumu iz usta, sudac izvan ringa označio je kraj.

Bila je to kratka, ali vrlo dinamična i kvalitetna borba hrvatskog borca.

Cro Cop just destroyed for about 30 seconds, corner threw in the towel. HAHA #RIZINFF #RIZIN2017 #RIZIN #RIZINガール #MMA #UFC #Knockout #TKO https://t.co/hJLwa9jyV2

— wildmatt (@wildmatt) 31. prosinca 2017.