(VIDEO) BIZARAN KRAJ BORBE! Pogledajte kako je UFC-ov borac nokautirao samog sebe!

Poprilično bizarnu pobjedu ostvario je debitant pri UFC-u, Jose Torres, koji je slavio u meču protiv Jarreda Brooksa. Slavio je tehničkim nokautom, ali zapravo je Brooks nokautirao samog sebe.

Iako je bio bolji kroz cijelu borbu i vrlo vjerojatno bi slavio kada bi o ishodu odlučivali suci, Brooks je napravio jedno vrlo loše rušenje i zapravo je sam sebe onesposobio za nastavak meča.

Bilo je to u drugoj rundi, Brooks je u klinču odlučio rušiti Torresa i to na efektan način, ‘body slamom’, ali to mu se obilo o glavu i to doslovce. Brooks je izgubio balans u jednom trenutku, možda je malo nezgodno uhvatio protivnika, čija ga je težina povukla i pao je baš na leđa i k tome ga je dijelom poklopio i protivnik.

Brooks nije mogao nastaviti borbu, a Torres je još malo udarao uzdrmanog protivnika sve dok sudac nije vidio da nešto nije u redu.

Evo kako je to izgledalo.