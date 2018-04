TUČNJAVA KOJA ĆE RUŠITI REKORDE! Miočić doznao s kim će se boriti ako pobijedi Cormiera!

Ovoga ljeta čeka nas okršaj dvaju prvaka UFC-a. Amerikanac hrvatskog porijekla Stipe Miočić i prvak teške kategorije borit će se protiv Daniela Cormiera, prvaka poluteške kategorije. Najiščekivanija je to borba ove godine i jamačno neće razočarati obožavatelje MMA-a.

Međutim, šef UFC-a Dana White dao je naslutiti kako bi se nakon te borbe mogla dogoditi još veća. Naime, prije nekoliko dana potvrđena je informacija da se bivši tešaški prvak Brock Lesnar vraća u UFC, ali nije poznato kada i protiv koga će imati povratnički meč.

Na medijskoj konferenciji u subotu, slavni MMA novinar Ariel Helwani s MMA Figtinga pitao je Whitea hoće li se Lesnar možda boriti s boljim iz meča Miočić-Cormier.

“Da, moguće je i to”, rekao je White i izazvao veliko oduševljenje kod Miočića i Cormiera koji su također bili tamo povodom proslave 25. godišnjice UFC-a.

Borba s Lesnarom znači da će u igri biti milijuni dolara jer je Brock izuzetno popularan u SAD-u zahvaljujući dugogodišnjim nastupima u WWE-u.

“Mislim da Conor McGregor to zove ‘noć crvenih gaćica. Kada se borite protiv Lesanara ili čak nastupate na istoj priredbi s njim, to je kao tri noći crvenih gaćica. Novac pada s neba. Ako se borite s Brockom sigurno ćete dobro zaraditi. Bilo bi to sjajno”, rekao je Cormier.

Inače, Lesnar je i dalje pod ugovorom s WWE-om, a još mora odraditi nekoliko mjeseci suspenzije zbog dopinga i pola godine testiranja USADA-e pa tek onda može ponovo u kavez.

No, ‘nabrijani’ Cormier prvo mora svladati Miočića ako uopće želi priliku s Lesnarom, a Stipe je trenutno najbolji teškaš svijeta i prema mnogima svih vremena. Meč Miočića i Cormire za titulu teške kategorije na rasporedu je 7. srpnja, a bit će glavna borba na UFC 226 priredbi u raskošnom Las Vegasu.