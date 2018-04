TKO JE NAJBOLJI TEŠKAŠ SVIH VREMENA, MIOČIĆ ILI FJODOR? Čitatelji uglednom MMA portala odlučili

Amerikanac hrvatskih korijena, Stipe Miočić, najuspješniji je teškaš pri UFC-u, a s druge strane ruski borac Fjodor Jemeljanenko najbojli je Prideov teškaš u povijesti. Jasno, ultimativno pitanje je tko je najbolji teškaš na svijetu?

Ugledni portal specijaliziran za praćenje mješovitih borilačkih vještina, MMA junkie, proveo je anketu među svojim čitateljima s pitanjem “tko je najbolji teškaš svih vremena”. U izboru su se našla samo dva imena, dakle Miočić i Fjodor.

Uvjerljivo je pobijedio aktualni prvak teške kategorije pri UFC-u, Stipe Miočić koji je dobio 56 posto glasova, dok ih je 34 posto glasalo za Fjodora. Ostatak od deset posto odlučio se za ‘nekog drugog’. Glasalo je gotovo dvije tisuće ljudi.

Istina, većina čitatelja MMA junkieja dolazi iz SAD-a i jasno da će biti naklonjeniji Stipi koji je aktualni prvak nego Fjodoru koji za UFC nikada nije ni nastupio, a danas je daleko od onih svojih slavnih dana. Miočić je ipak jedini teškaš koji je tri puta branio naslov prvaka u toj kategoriji UFC-a.

Today’s #DailyDebate question for @MMAjunkieRadio: If the sport ended today, who should be considered MMA’s greatest heavyweight of all-time?

— MMAjunkie (@MMAjunkie) 24. travnja 2018.