ŠOKANTNI DETALJI: Cro Copov protivnik otkrio koliko Mirku znače borbe

Borac je, baš kao i Mirko, ali Cro Cop je potpuno drugi kalibar

Mirko Filipović na Staru godini vraća se u Japan, zemlju u kojoj je postao ikona borilačkih sportova. Između 11 i podne on će u ring s Tsuyoshijem Kohsakom, 47-godišnjim japanskim borcem.

Cro Cop nekoliko se puta povlačio, ali za 2018. najavio je konačnu murovi, također na Rizin turniru. Povodom ovogodišnje borbe progovorio je nekadašnji Mirkov protivnik i otkrio prilično nevjerojatne nepoznate detalje.

Radi se Brendanu Schaubu, koji je Cro Copa pobijedio u kavezu 2011. godine, ali tu pobjedu zasjenilo je šokantno saznanje.

“Bio sam naivan i bahat misleći da ću ući u kavez i pregaziti ga. Bože, kako sam se grdo prevario. Pobijedio sam ga tehničkim nokautom u trećoj rundi, ali on je meni slomio nos na 16 mjesta, imao sam šesnaest šavova na oku i 14 na usni, povraćao sam iza pozornice. Sjedili smo iza, ja povraćam, a njega šivaju. Pogledam Cro Copa i kažem mu: ‘Stari, pa što mi to radimo?!’. A on mi odgovori: ‘Ovo je život’. Tad sam se prvi put zapitao je li stvarno tako. Za njega je bilo, njemu je to sve, meni nije. Tada sam shvatio da nisam poput njega i da mi nije uopće mjesto u oktogonu s njim”, kazao je Schaub.