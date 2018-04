POKUŠAJ ATENTATA NA SLAVNOG BOKSAČA! Mayweather se izvukao, tjelohranitelj ranjen

Slavni američki boksač i prema mnogima najbolji ‘pound for pound’ borac svih vremena, neporaženi prvak lakih kategorija, Floyd Mayweather, zamalo je nastradao u oružanom napadu na konvoj u kojem se vozio sa svojom svitom.

Kako javlja CNN, u ponedjeljak se Mayweather se sa svojim društvom vraćao iz jednog noćnog kluba u Atlanti prema hotelu, a tamo su ih dočekali iz zasjede. Nepoznati napadač ispalio je nekoiko hitaca iz vatrenog oružja prema vozilu u kojem se nalazio Floydov tjelohranitelj, a jedan metak ga je pogodio u nogu te je odvezen u bolnicu gdje se trenutno oporavlja.

Kako je izvijestila tamošnja policija, postoje indicije kako je napadač ciljao vozilo u kojem se nalazila žrtva i kako napad nije bio slučajan.

“Vjerujemo da je gospodin Mayweather bio u jednom od vozila te da nije ozlijeđen”, poručili su i potom opisali kako je izgledao atentat.

“Jedno vozilo zaustavilo se pokraj konvoja. Iz njega je ispaljeno nekoliko hitaca prema jednom od vozila. Sva tri su potom pobjegla, ali ih je napadač nastavio pratiti. Na kraju su mu pobjegli pa su ozlijeđenog tjelohranitelja odveli u bolnicu”, pojasnili su dodatno.

