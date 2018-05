OPASNI DEBELJKO PRIJETI CRO COPU NOKAUTOM: ‘On je stara škola, samo dolazi i završava protivnike’

Roy Nelson priprema se za susret s Mirkom

Samo tjedan dana ostalo je do borbe Mirka Cro Copa Filipovića i Roya Nelsona na Bellator 200 eventu u Londonu. Borci su u sklopu najave meča razgovrali s novinarimam a Roy je bio neobično pomirljive volje.

Prije sedam godina on je pobijedio Filipovića u UFC-ovom oktogonu, ali tada je sve krenulo nizbrdo za njega. Nakon što je “Big Country” dogovorio borbu s Hrvatom krenuo je s provokacijma te je Mirka podbadao zbog epizode s dopingom, ipak, sada je bio pristojan.

“U posljednje vrijeme odrađujem puno revanša. Najviše sam želio četvrtu rundu s Mattom Mitrioneom, ali kada su mi rekli da se Mirko vraća rekao sam im: ‘Ajmo! Sve ostale želim udariti u glavu zbog novaca'”.

Osim toga, Nelson je kazao i da će Mirka nokautirati head kickovima, što baš i nije izgledno, ali ionako je to kazao u šali.

“Mirko je definitivno napredovao u jednoj stvari, sve pobjeđuje u prvoj rundi. On je vratio dašak stare škole kada sm ulazili u meč i trudili se što prije to završiti. On samo dolazi i završava protivnike. Svaka teškaška borba je drugačija, posebno ako je prošlo toliko vremena. Mirko je radio sjajan posao posljednjih godina, definitivno je napredovao. Kao borci, mi moramo izaći i napraviti show za fanove”, kazao je Nelson.

“Svaki put kad se borite protiv Mirka, Fedora ili Big Noga, to su legende teške divizije i možete biti sretni što ste dobili priliku boriti se s Mirkom dvaput. Svaka prilika da se borite s teškaškom legendom je sjajna stvar.”

Pobjednik ovog meča bit će zamjena za Bellatorov Grand Prix i uskakat će ako se netko od boraca, među kojima je i Fedor Emelianenko, ozlijedi. Mirko je već rekao da ga ta borba više ne zanima te da ne vjeruje da će do toga doći.