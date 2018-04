MIOČIĆ PROGOVORIO O SUKOBU S UFC-om: ‘Dana White me ne poštuje’

Nikako da pokažu Stipi poštovanje koje zaslužuje

Stipe Miočić, “najopasniji čovjek na svijetu” i apsolutni prvak teške kategorije, u posljednje je vrijeme sve više u medijima. On promovira meč s Danielom Cormierom, koji je na rasporedu 7. srpnja, ali ovoliku pozornost trebao je dobivati i prije.

Svima je sada već jasno da ga je UFC zakidao, bez obzira na njegove pobjede i status prvaka, a nakon posljednje borbe Stipe je istrgnuo pojas iz ruku Dane White, jer nije želio da mu ga on stavi. Napokon je sada progovorio o sukobu sa šefom UFC-a u emisiji “Get up”

Voditeljica ga je upitala zašto mu UFC ne pomaže:

“Ne mogu reći da mi ne pomažu, pomažu, ali malo. Jasno mi je da ponekad “nabrijavaju” neke borbe i određene borce, ali ne možete me ostaviti baš tako. Nadam se da problem nije osobne naravi. Vjerujem da sam dobar lik i da nisam napravio ništa loše. Ne znam… Možda sam napravio nešto, a nisam ni svjestan”, rekao je Miočić.

Zašto nije dao Dani da mu stavi pojas nakon pobjede nad Ngannuom?

“Nisam želio da mi on stavi pojas. Želio sam da to napravi netko tko me poštuje, a to je moj trener, moj čovjek. Dana White me ne poštuje”, izjavio je Miočić gestikulirajući rukama da su on i šef UFC-a na suprotnim stranama.