JE LI FJODOR ŠPIJUN? FBI ispitivao Rusa prije meča! ‘Iza mene stoji armija Rusa, Srba i Grka’

Čini se kako bi pobjeda ruskog MMA borca Fjodora Jemeljanenka mogla pasti u drugi plan i to zbog poprilično zanimljivih napisa koje donese američki i engleski mediji, odnosno nakon izjava koje je ‘Posljednji imperator’ davao nakon meča.

Tema zapravo nema neke veze sa sportom, a Telegraph tvrdi kako je Fjodora uoči meče ispitivao FBI, što je nakon borbe potvrdio i Jemeljanenko. Točan razlog ispitivanja nije poznat, niti išta upućuje na to da je Rus nešto skrivio, ali FBI je bio u njegovu hotelu i pričao je s njim.

Telegraph piše kako su djelatnici FBI-ja bili u okolici hotela cijeli tjedan, valjda kao dodatno osiguranje Fjodoru zbog zahlađenja odnosa SAD-a i Rusije. Fjodor ima moćne prijatelje, to nije dvojbeno, blizak je s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i bio je dijelom ruske vlade, ali u dobrim je odnosima i Donaldom Trumpom, predsjednim SAD-a. Nagađa se kako je FBI možda pročao s Fjodorom baš zbog Trumpa.

Naime, prije desetak godina osnovana je organizacija “Affliction Entertainment”, koja je trebala biti pandan UFC-u i držati PPV borbe. U toj je kompaniji velik dio udijela imao i Donald Trump, a prvo veliko ime koje su doveli bio je baš, Fjodor.

Izvršni direktor “Affliction Entertainmenta” bio je Michael Cohen, Trumpov odvjetnik kojeg je FBI nedavno uhitio i koji je pod istragom zbog navodne isplate novca porno-zvijezdi koja tvrdi da je 2006. godine imala spolne odnose s predsjednikom SAD-a i da je dobila novac kako o tome ne bi govorila uoči predizborne kampanje 2016. godine.

FBI-jeva istraga Cohena možda ima veze i sa sumnjama da je Rusija umješana u izbore 2016. godine te da je Moskva bila u dosluhu s ljudima koji su vodili Trumpovu kampanju. Dakako, obje strane negiraju takve tvrdnje, no, sve to i dalje nema neke velike veze s Fjodorom i teško je nagađati o čemu je pričao s federalnom policijom.

Novinari su nakon meča pitali Fjodora je li razgvarao s FBI-jem i je li ga to omelo.

“Nije me to omelo. Sve je OK, sve je bilo u redu”, rekao je Fjodor. Upitao ga je jedan novinar jesu li ga možda optužili da je špijun, na što je se on nasmijao i rekao da nisu.

Rusu je ovo bila prva pobjeda na američkom tlu nakon četiri poraza u nizu i sada ima priliku protiv Sonnena u polufinalu Bellatorova Grand Prixa vratiti se na tron.

“Bog mi je dao šansu, ali svjestan sam da puno ljudi moli za mene, Rusi, Srbi, Grci pa čak i američka publika. Sjajan je osjećaj nastupiti u Americi i vidjeti da toliko ljudi navija za tebe. Svjestan sam kolika armija stoji iza mene i spreman sam opravdati njihova očekivanja”, rekao je legendarni Rus.