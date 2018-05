CRO COPU PRORADIO ‘UBOJITI’ INSTINKT! ‘Fjodor me više ne zanima, moja misija je osveta’!

Najbolji hrvatski MMA borac, Mirko Filipović, sprema se za veliki revanš protiv Roya Nelsona, još jednog velikana borilačkog sporta. I Cro Cop i Nelson su nekadašnje zvijezde UFC-a koje je karijera odvela u suprotnim pravicma, Mirko je nastavio u Japanu, a Nelson u Bellatoru, no putevi su im se opet susreli.

Cro Cop je pristao boriti se s Nelsonom i uzvratiti mu za poraz iz 2011. godine kada su obojica bili u UFC-u. Njihov novi meč održava se 25. svibnja u Londonu, a označen je kao rezervna borba za Bellatorov Grand Prix, što znači kako bi netko od njih mogao uskočiti u završnicu turnria za pojas teške kategorije, ako netko od sadašnjih bora odustane. U polufinalu tog turnira je i Fjodor Jemeljanenko, što u teoriji znači kako bi Mirko i Fjodor uskoro mogli ponovo u ring.

Ipak, Mirka ta borba ne zanima. “Ne razmišljam o Fjodoru. Prije svega, sumnjam da će se to dogoditi. Sviđa mi se turnir, ali nisam se navikao tako boriti. Za mene su dvije ili tri borbe u jednoj večeri, a ovdje je druačije, samo jedna borba. S Fjodorom se nemam želju boriti. Nikad ne reci nikad, ali mislim da do te borbe neće doći. Kakav je Fjodor bio protiv Mira? Ne znam je li se vratio ili ne, pa srušio ga je nakon šar sekundi. Dobro za njega”, rekao je Cro Cop u najavi novog meča.

Koliko će se još boriti, kaže nije siguran. “Možda još borbu, dvije ili tri, teško je to reći u mojim godinama”, veli Mirko. Za sada mu je jedina misija osveta Nelsonu. “Želim ispraviti taj poraz, sretan sam što mogu osvetiti poraz protiv Roya. Volim pobjede, uživam u onom što radim. Profesionalac sam i treniram svakog dana. Borim se po cijelom svijetu, od Tokija pa do Londona. To je dobar osjećaj. Teško je reći što nosi budućnost u ovom sportu, radit ću ovo dokle god me čini sretnim i dok mi zdravlja dozvoljava”, kaže Mirko.

Otkrio je i je li mu ovo posljednja borba u Bellatoru. “Imam ugovor na jednu borbu s Bellatorom i na nju sam koncentriran. Planiram se boriti i 30. prosinca, oproštajna borba u Japanu. Zainteresirala me borba s Nelsonom jer me pobijedio. Dobio sam šansu boriti se s njime i zato sam sretan. Dat ću sve od sebe da ga pobjedim”, rekao je Cro Cop.