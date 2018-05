CRO COP PROGOVORIO O STRAVIČNIM TRENUCIMA NAKON OZLJEDE: ‘Mislio sam da je pukla podnica kaveza’

Morao je otkazati borbu s Nelsonom

Mirko Cro Cop Filipović morao je hitno promijeniti planove. Na posljednjem treningu pukao mu je prednji križni ligament lijevog koljena, onog s kojim nikada prije nije imao problema. Umjesto da je otputovao u London na Bellatorov event i borbu s Nelsonom, on je završio na operacijskom stolu.

Kao pravi gospodin, Mirko se ispričao svojim obožavateljima, ali i protivniku, a objavio i video iz operacijske sale, snimljen nekoliko trenutaka prije operacije. Sada se ponovo oglasio i za Novu TV prepričao stravične trenutke, koje je proživio neposredno nakon ozljede.

“Prve sekunde, dok još nije mozak percipirao bol, mislio sam da je pukla podnica kaveza. To se čulo… Ostali u teretani su to čuli. Nevjerojatno je koliko jako se to čulo! Pao sam dolje, nisam mogao, naravno… Pao sam od boli. Prvo što sam pitao Stipu u šoku jest: ‘jesi ti to čuo?’. Kaže on: ‘jesmo’. Oni su svi stajali okolo.”

Pred Cro Copom sada je dug oporavak, ali on još uvijek nije odustao od dogovorene borbe na Staru godinu.

“Vjerujem da ću u prosincu sigurno nastupiti. Možda čak i ranije, sve ovisi o tempu oporavka. Po nekim medicinskim knjigama oporavak traje šest mjeseci, ali sve je to individualno”, zaključio je Filipović.