CORMIER POČEO ‘BOCKATI’ MIOČIĆA: ‘Sviđaš mi se, ali moram te razbiti. Prijatelji ćemo biti poslije’

Iako DC podbada, to i dalej radi na gospodski način, bez 'trash talka'

Samo dva mjeseca ostalo je do sektakularne borbe Stipe Miočića i Daniela Cormierea na UFC eventu 226 u Las Vegasu. Miočić je kralj teškaške kategorije s rekordne tri obrane naslova prvaka, dok Cormier drži naslov u poluteškoj kategoriji, ali želi biti prvi koji je vladati dvjema kategorijama u isto vrijeme.

Inače, dva borca veliki su prijatelji izvan kaveza, ali kako se borba približava tako lagano kreću i podbadanja. Ipak, gospoda kakva jesu, ni jedan, ni drugi ne posežu za “traš talkom”, odnosno vrijeđanjem protivnika, već sve to rade sa stilom.

Miočić je tako napisao: “Ciljaj više i ostani fokusiran. Dva mjeseca.”, a Cormier je to shvatio kao poziv da mu odgovori pa je to i napravio:

“Spavaj s tim pojasom svaku noć jer ga vraćam u San Jose. Sviđaš mi se, ali moram te prebiti. Poslije ćemo biti prijatelji.”

Sleep with that belt every night, cuz it’s coming back to San Jose with me! I like you but i gotta smash you! We can be friends after! https://t.co/5vuyf8xy9z

— Daniel Cormier (@dc_mma) 7 May 2018