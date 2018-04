VIDLJIVE JEDINO IZ ZRAKA Prašuma sakriva tajnu misterioznih linija

Novi niz velikih tajnovitih simbola otkriven je na visoravni Nazca u Peruu. Ukupno 50 novih geoglifa pronađeno je na visoravni Nazca u Peruu u blizini pustinje Sechura, piše National Geographic.

Geoglif je veliki simbol na zemlji, obično izrađen od kamena, zemlje ili stabala; većina geoglifova su toliko ogromna da ih mogu jasno vidjeti samo iz aviona. S obzirom da drevni ljudi Južne Amerike nisu mogli letjeti, neki ljudi teoretiziraju da su vanzemaljci koji su sami napravili geolifove ili usmjerili ljude na to kako to učiniti.

Novootkriveni geoglifi uključuju antropomorfne slike kao i životinje i prikaze prirodnih fenomena. Neki od geoglifi nalaze se u dolini Palpa, nekoliko desetaka kilometara od Nazca.

Geoglifi su otkriveni zahvaljujući satelitima i dronovima. Sada istraživači rade na određivanju točnih dobi i povijesti slike.

Neke od novootkrivenih linija pripadaju kulturi Nazca, koja je vladala u području od 2. st. do 7.st. Ipak, arheolozi sumnjaju da su ranije kulture Paracas i Topará izradile nove geoglifove nastale između 5 st.pr. Kr i 2 st.

Za razliku od ikonastih linija Nazca, od kojih su većina vidljive samo odozgo, stari Paracas geolifovi položeni su na obroncima, što ih čini vidljivim mjestima ispod. Dvije su kulture također istraživale različite umjetničke teme: Nasza linije najčešće se sastoje od linija ili poligona, ali mnoge od novootkrivenih linija kulture Paracas prikazuju ljude.

