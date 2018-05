U VISOKOM ODRŽANA KONFERENCIJA O PIRAMIDAMA ‘Otkriće Bosanskih piramida i tunela obilježava 21. stoljeće’

Autor: R.M.

'Prva globalna konferencija o energiji piramida' održana je u Visokom, a organizatori zaključuju da je u potpunosti opravdala očekivanja.

Kroz dva dana konferencije održana su brojna predavanja, a u Visokom su boravila svjetska imena iz polja popularne arheologije – Rusi Valery Uvarov i prof.dr. Konstantin Korotkov, Ken Rohla iz SAD-a, srpski stručnjak Goran Marjanović, Estonka Lillie Lindmae, te Indijci Brahmarshi Patriji i Dinesh Kukreja.

“U Visokom je održana ‘Globalna konferencija o energiji piramida’ uz sudjelovanje nekoliko prominentnih svjetskih stručnjaka u području gradnje piramida, utjecaja energije piramida na ljudsko zdravlje i skalarnih valova koje emitiraju piramide. I ovaj put se pokazalo veliko poštovanje stručnjaka iz Rusije, SAD-a, Indije, Srbije te posjetilaca iz 25 zemalja za pionirski rad Fondacije ‘Arheološki park: Bosanska piramida Sunca’. Mi smo prvi u svijetu koji istraživanju piramida pristupaju s arheološkog, multidisciplinarnog znanstvenog, energetskog, duhovnog i ljekovitog aspekta za razliku od egiptologa i arheologa u drugim zemljama koji imaju limitirani pristup ovim kompleksnim građevinama. Konferencija je i ove godine privukla goste sa svih kontinenata pokazujući da Fondacija sustavno razvija arheološki i zdravstveni turizam”, izjavio je po završetku konferencije, dr. Semir Osmanagić.

“Otkriće Bosanskih piramida i tunela jedno je od najvećih otkrića 21. stoljeća. Imamo konkretne dokaze da su ovo građene strukture od strane drevnih civilizacija i bez ikakve sumnje možemo tvrditi da su ovo djela razvijene civilizacije. Ono što je važno, dr. Semir Osmanagić je vrhunski znanstvenik, a njegov pristup uključuje razne vidove istraživanja. Ovdje poznajem mnoge znanstvenike iz cijelog svijeta, koji istražuju na brojnim poljima znanosti, a svi daju svoj veliki doprinos. Naša istraživanja, instrumentalna mjerenja, dokazuju aktivnost piramida i njihov utjecaj na ljude. Nije važno imati samo znanstvene dokaze, nego je bitno to i prezentirati ljudima, a konferencije su najbolji način da se to učini. Ova konferencija ima vrlo važnu ulogu, jer dozvoljava ljudima iz cijelog svijeta da dođu, prime informacije i, kad se vrate svojim domovima, da ih dalje šire i prezentiraju. To je jedini način kako možemo upoznati ljude širom svijeta o događanjima ovdje i važnosti otkrića. Ovo nije samo povijesno i znanstveno otkriće, već je jako važno i za zdravlje ljudi. Mnogo dokaza govori da je boravak u tunelima i na piramidama pozitivan na naše zdravlje. Zato je važno ovdje u Visokom formirati centar – da ljudi mogu dolaziti, boraviti na piramidama i u tunelima, a mjerenja koja se rade prije i poslije boravka, pokazuju brojne pozitivne efekte. Dr. Osmanagić daje i znanstveni, i arheološki, ali i doprinos za ljudsko zdravlje… Sretan sam što sam bio sudionik ove konferencije” kazao je prof.dr. Konstantin Korotkov, sa Sveučilišta u Sankt Petersburgu.

Zadovoljstvo konferencijom, kao i okupljanjem eminentnih stručnjaka iz svijeta na jednom mjestu, nije krio ni američki istraživač skalarnih valova, Ken Rohla.

“Ova konferencija donosi znanje i informacije koje se vješto skrivaju i potiskuju od strane službene zajednice, s obzirom na to da se ide ciljano, a ne prema određenim ljudima i institucijama. Zahvaljujući i današnjim tehnologijama, internetu, Youtubeu… Istina o ovim otkrićima se napokon može vidjeti. Ovdje imamo zaista kredibilne znanstvenike koji iza sebe imaju utemeljen rad i rezultate i s nama dijele svoja otkrića, poput povezanosti fizike i piramida. Smatram da će ova konferencija, kao i otkrića o kojima govorimo i o kojima smo govorili, te ih podijelili između sebe i s javnošću, definitivno promijeniti povijest” izjavio je Rohla.

“Mislim da je značaj konferencije veliki, zato što smo imali priliku čuti izlaganja ljudi koji su jako daleko odmaknuli u svojim segmentima istraživanja. Tu su ljudi koji su našli načina da mjere i vizualiziraju, detektiraju efekte energetskih formi, koji i nisu baš dovoljno objašnjeni s aspekta klasične znanosti. Naša znanost koju poznajemo nije pogrešna, ali zaostaje za eksperimentalnom realnošću. Neke teorije stare su i preko stotinu godina, a nemamo neke suvremene teorije. One koje imamo nisu pogrešne, ali su nedovoljne da objasne fenomene koje ljudi osjete i detektiraju putem osjećaja koji se ne mogu vezati za čula koja moderna medicina pokazuje. U posljednje vrijeme, posebno na Istoku, dosta se radi na Torzijskim poljima, sofisticiranoj formi skalarnih valova s kojima je radio Nikola Tesla. Ono što je zanimljivo je da znanost nema mehanizam objašnjavanja tih energetskih formi, međutim upravo na ovoj konferenciji pokazani su uređaji, metode i načini da se takve forme približe ljudima, i da se učine mjerljivima. Dolazim ovdje od 2011. godine, nekad i više puta godišnje. Radio sam mjerenja na svim lokalitetima, učinio sam niz mjerenja i pokazao da su to specifični objekti. Ta istraživanja i mjerenja nam omogućuju da steknemo uvid u strukture koje izmiču mjerenjima konvencionalne fizike. Tako da možemo objasniti sve fenomene koji se ovdje događaju, a ono što je najvažnije, sve je itekako pozitivno i ima pozitivan učinak i na ljudska bića, ali i na floru i faunu”, kazao nam je ing. Marjanović.

Konferencija je značajno popraćena i među gledateljstvom i među medijima pa organizatori već najavljuju sljedeće izdanje s isto tako značajnim gostima.