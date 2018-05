REVOLUCIONARNI LIJEKOVI ZA PTSP Biste li se liječili OVIM eksperimentalnim tretmanima?

Istraživanja vezana uz razne psihoaktivne biljke bila su izrazito aktualna sve do sedamdesetih godina prošlog stoljeća, odnosno 1971. i sveobuhvatnog zakona o kontroliranim supstancama - kada je nastupio znanstveni moratorij na istraživanja.

Smatra se da će čak 14% svih Amerikanaca u jednom od perioda vlastitog života doživjeti PTSP pa su znanstvene ustanove sve dinamičnije počele istraživati moguće lijekove. Pošto je riječ o stresu koji dolazi nakon traume, najčešći uzročnici su sudjelovanje u ratovima ili seksualno zlostavljanje, a oboljeli utočište traže u depresiji, uporabi narkotika na dnevnoj razini dok je u Hrvatskoj posebni problem samoubojstvo koje je u braniteljskoj populaciji dosegnulo kritične točke.

Kanabis kao učinkovita terapija

Službena medicina u ovim slučajevima dopušta uporabu SSRIs antidepresiva (Selektivni inhibitor preuzimanja serotonina – paroksetin, sertralin, citalopram, fluoksetin i fluvoksamin) i benzodiazepina, unatoč slabim ili nikakvim dokazima ozdravljenja i poboljšavanja stanja (tek 1 od 10 pacijenata nakon 11 tjedana uzimanja pokazuje bolje rezultate). S obzirom na činjenicu da američki vojni veterani godinama uzimaju kanabis sve su učestalije studije o temi, i potpuno su kontradiktorne – one utvrđuju da nema pravih dokaza o poboljšanju stanja (američke studije) i da izuzetno dobro djeluju u liječenju (izraelske studije). Ako pogledamo financijere studija, neke stvari postaju jasnije. No, ministarstvo zdravlja nije reagiralo i PTSP nije ušao u listu indikacija za primjenu medicinskog kanabisa.

Što onda reći za ambicioznije pokušaje poput onog vezanog uz MDMA? Aktivni sastojak Ecstasyja proizveden od ulja kambodžanskog drveta Sassafras danas se koristi kao halucinogeni stimulans za elektronske partije iz skupine fenetilamina. No nekoć nije bio takav slučaj pošto je prvotno zbog svoje empatogenske karakteristike korišten u psihoterapiji sedamdesetih i osamdesetih godina, pošto je relativno brzo pacijente oslobađao grča i uvodio ih u otvoreno emocionalno stanje – sve do 1985. kada je zabranjen. MAPS (Multidisciplinarni savez za psihodelične studije) napravio je studiju s 20 pacijenata PTSP-ovaca koji su gotovo dva desetljeća obolijevali od bolesti bez pomoći u drugim terapijama. Dvostruko-slijepo, placebom kontrolirano ispitivanje ukazalo je na to da je čak 10 od 12 pacijenata podvrgnutih MDMA-u izgubilo indikacije PTSP-a po prvi puta u mnogo godina. Troje se čak zadovoljno vratilo i na posao. 74% pacijenata je kroz godine ostalo negativno na poremećaj.

FDA dopustila treću fazu ispitivanja MDMA

Službeni kanali i agencije potvrdile su istraživanje, no uz zaključak da su potrebna daleko opsežnija istraživanja za dokazivanje trendova uz testne subjekte koji nisu uvjereni da će se izliječiti. Nažalost, takve studije nisu se dogodile, što zbog nevoljkosti institucija, što zbog straha, što zbog neodobravanja njihove provedbe. Zabilježeni su deseci svjedočanstava subjekata o pozitivnim efektima. S obzirom na to da u javnost nisu pušteni podaci o količini čistog MDMA upotrebljenog tijekom studije i doziranju (je li povećavano s vremenom kroz doze ili broj uzimanja, je li sve bilo mikrodoziranje…), postupak se ne preporučuje van asistencije službene i ovlaštene osobe. Takvih isto tako nažalost nema u Hrvatskoj i regiji jer je riječ o zakonom zabranjenoj supstanci i tabu temi samog društva. Postoji i veliki broj pozitivnih svjedočanstava kada su u pitanju triptamini, psihodelici poput kompota Ayahuasce (DMT), psilocibinskih gljiva ili LSD-a (plijesan s ražene glavice). Da tu leži ogroman potencijal govori i novi projekt National Geographica zvani ‘Breakthrough’ u kojem su željeli predstaviti vlastitu viziju kvantnog skoka čovječanstva u narednih dvadesetak godina, a drugu sezonu otvorio je nastavak ‘Ovisnost: Psihodelični lijek?’ koji govori upravo o psihodeličnom potencijalu na ovisnosti i psihička oboljenja.

Vijetnamski veteran Russ Binicki nakon desetljeća borbe s PTSP-om odlazi u Peru na konzumaciju Ayahuasce u ceremoniji i nakon povratka gubi trag poremećaju i radikalno mijenja vlastito ponašanje, te gubi fobije vezane uz ratna sjećanja. Slična priča dolazi i iz usta Richarda Strodera koji je seksualno zlostavljan u vojsci. Peru mu je izliječio traumu, uklonio stres i pokazao njegov dotadašnji život kao ništa drugo doli sintezu svega proživljenog. ‘Negativnost i bol izašli su ponad mojih ramena i napustili tijelo – doživio sam psihodelično krštenje! Osjećao sam ljubav i prihvaćanje kao nikada do tada…’ Kako je praktički svo istraživanje spalo na breme MAPS-a iz kalifornijskog Santa Cruza (i o njemu ću uskoro pisati), ne iznenađuje da im je potrebna podrška. I, vjerovali ili ne, FDA je revolucionarno dopustila treću fazu istraživanja benefita MDMA na oboljele od PTSP-a i studija počinje 2021. godine uz stručnu ruku renomiranog doktora Bena Sesse koji je u svojoj TED prezentaciji potvrdio da vjeruje kako će MDMA za psihijatriju biti isto što su antibiotici za medicinu. Ako dokaže tu poveznicu, te preuzme daljnja istraživanja vezana uz psihodelike i psihička oboljenja, najambiciozniji smatraju da bi mogao postati i kandidat za Nobela u budućnosti. Jedino etičko pitanje do tog trenutka je – treba li već i sada dopustiti da oboljeli na svoju ruku konzumiraju supstance? Na to je teško dati jednosmjeran odgovor.