OTKRIVEN REVOLUCIONARNI LIJEK ZA DEPRESIJU Među nama je već tisućama godinama…

Autor: R.M.

Psihodelična terapija u značajnom je porastu proteklih godina, odnosno u povratku nekadašnjim pionirskim okvirima prije vala potpune zabrane, prenosi Science Alert.

Jedan od vidova terapije je i psilocibin, psihoaktivna supstanca u gljivama. I to u segmentu liječenja depresije, pošto nanovo uspostavlja emocionalne podražaje u mozgu.

No primarni fokus suvremenih istraživanja definitivno je način na koji psilocibin to čini – a on je posve suprotan logici djelovanja antidepresiva, odnosno tzv. SSRIs-a (Selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina). Neuroznanstvenik Leor Roseman s londonskog Imperial College potvrdio je da psilocibin povećava emocionalnu povezanost, nasuprot antidepresiva koji je nastoje pretvoriti u stabilnost.

Znanstvena studija koju je proveo uključivala je 20 pacijenata sa srednjom ili snažnijom depresijom koju se nije uspijevalo tretirati. Temelji su već posloženi na ranijoj studiji koja je potvrdila da psilocibin resetira moždane poveznice, a blagodati postupka potraju i do pet tjedana nakon konzumacije gljiva. Sada je u fokusu bila amigdala i odnos emocionalne reakcije-strah. Studija je uključivala i skenove mozga prije i nakon tretmana, tijekom prikazivanja raznih lica i osjećaja.

Rezultati su potvrdili očekivano – na svaku od slika fMRI skenovi ukazali su na povećane podražaje kod subjekata, no uz manju depresiju. Što je u potpunosti suprotno od djelovanja famoznih SSRI antidepresiva i potpuna promjena logičke paradigme. ‘Pretpostavljali smo da su smanjene reakcije amigdale prilikom negativnih stimulansa ključna komponenta terapije… No ova studija ukazuje da ovaj model ima svoje manjkavosti i da psilocibin pomaže da subjekti imaju veći voljni moment prihvaćanja svih emocija, pa tako i negativnih’. Subjekti su potvrdili ’emocionalno pročišćenje’ i ‘prihvaćenost’, nauštrb antidepresiva koji su samo stvarali ‘odvojenost’ i ’emotivnu začahurenost’. Znanstveni tim ne shvaća zašto ljudski mehanizmi djeluju upravo tako, no Roseman zaključuje da psihodelici očito imaju sposobnost liječenja uzroka nauštrb posljedica i prihvaćanje problema nasuprot eskivacije i potiskivanja.