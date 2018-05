NOVA PRIJETNJA ČOVJEČANSTVU Guši li se more?!

Autor: dnevno.hr

Nova studija otkrila je kako je “mrtva zona” u Arapskom moru najveća u svijetu, piše LiveScience.

Mrtve zone su područja mora izgladnjelih kisikom, gdje malen broj organizama može preživjeti. Oni se pojavljuju u dubinama mora u rasponu od 200 do 800 metara kada priljev kemikalija – tipično od onečišćenja ljudi – potiče rast algi što dovodi do manjka kisika. Naime, područje mrtve zone postoji u Omanskom zaljevu desetljećima, ali je zadnji put istraživana devedesetih godina.

Nedavno su se istraživači vratili u zaljev Oman i ustanovili da se mrtva zona proširila daleko više nego što se očekivalo, navodeći ozbiljne zabrinutosti glede budućnosti lokalnih ribara i ekosustava, objavili su istraživači u novoj studiji.

“Oceani su guše”, navodi se u priopćenju autora istraživanja Bastien Queste, morskog biogeokemičara i istraživača sa Sveučilišta East Anglia u Engleskoj. “Sve ribe, morske biljke i druge životinje trebaju kisik, pa više ne mogu preživjeti tamo.”

Nedostupno područje

Omanski zaljev, koji obuhvaća 181.000 četvornih kilometara, spaja Arapsko more s Perzijskim zaljevom. Pristup području je bio ograničen dugo vremena znanstvenicima zbog političke nestabilnosti regije i prijetnje piratstvom.

No, korištenjem dvije ronilačke podmornice, pod nazivom Seagliders, nedavno je dopustio znanstvenicima da iz sigurne udaljenost istražuju mrtvu zonu. Autonomni podvodni automobili (Autonomous Underwater Vehicles – AUV), kreću se polagano, maleni su i lagani te, iako koriste vrlo malu snagu, sposobni su putovati tisućama kilometara i dosežu dubine od tisuću metara, navodi se na internetskoj stranici proizvođača, piše LiveScience.

U vremenskom periodu od osam mjeseci, ovi su AUV-ovi prikupili podatke o razinama kisika, a zatim su rezultate prenijeli znanstvenicima putem satelita. Istraživači su zatim koristili računalne modele kako bi vizualizirali struje koje cirkuliraju kisik u zaljevu. Otkrili su kako je područje siromašnih kisikom naraslo dramatično, a mala količina kisika koja je nekad bila u osiromašenom području – na temelju podataka iz 1990-ih – znatno se iscrpila, ostavljajući veća područja bez kisika.

Promjena je bila daleko veća od predviđenih računalnih modela, izvijestili su autori studije. Ubrzani gubitak kisika može se djelomično objasniti klimatskim promjenama, jer toplije vode u blizini površine mora ometaju zadržavanje i cirkulaciju kisika.

Arapsko more je dom mnogih vrsta riba, uključujući i nekoliko koje su prilagođene za niže razine kisika, navodi se u studiji. No, rezultati istraživača otkrivaju da je područje osiromašeno kisikom u Omanskom zaljevu daleko gore nego što su zamišljali – a to nije samo pitanje za morska stvorenja.

“To je pravi ekološki problem, s posljedicama za ljude koji se oslanjaju na more za hranu i zaposlenje”, rekao je Queste.

Rezultati su objavljeni online 27. travnja u časopisu Geophysical Research Letters, prenosi LiveScience.