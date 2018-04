STARIJE I OD PIRAMIDA Jeziva humanoidna statua dokaz visoko razvijene civilizacije ledenog doba?

Nedavna arheološka otkrića upućuju na to da je Sibir nekada bio dom možda visoko razvijene civilizacije ledenog doba, piše MysteriousUniverse.org. Pronađeni su relikti u rasponu od masivnih neobjašnjivih megalita do tajanstvenih zidnih struktura, sugerirajući da su ti ljudi sposobni za značajne arhitektonske pothvate. Iako je poznato da su postojala plemena ljudi koji žive na ovom području tijekom doba leda i kamena, ta nova otkrića upućuju na to da su ove civilizacije bile naprednije nego što se prije mislilo. Sada je nova analiza jezivog humanoidnog statua pronađena u planinama Ural datirana čak i prije piramida.

Postoji li izgubljeno poglavlje ljudske povijesti koja se čeka da se razotkrije u Euroaziji i Sibiru, zapitali su se arheolozi.

Možda, ako se potvrdi nedavna analiza objavljena u antici. Studija istražuje Shigir Idol, za koju se vjeruje da je najstariji drveni skulptura na svijetu. Kip je otkriven u fragmentima koji počinju u 19. stoljeću u rudniku zlata na otvorenom koji je sadržavao druge drevne artefakte. Nekoliko je studija datiralo kip kao da je star oko 9.000 godina, no ova najnovija studija tvrdi da je starost vjerojatno 11,600 godina – dvostruko starija od piramida.

Svrha i značenje idola i dalje ostaje tajnovito, ali ima sličnost s drugim likovima ledenog doba koji se nalaze u blizini turske Göbekli Tepe, za koju se vjeruje da je najstariji poznati hram na svijetu. Autori ove nedavne studije pišu da kip “može odražavati lokalne mitologije” i mogao bi pružiti uvid u folklor i uvjerenja ranih civilizacija autohtonih u ovom dijelu svijeta:

Prije svega, skulptura Shigir jedinstvena je u ranoj umjetnosti Eurasia i nudi potencijal za bolje razumijevanje duhovnog svijeta ranih lovaca i sakupljača riba šumske zone Eurasia.

Predindustrijske ljudske civilizacije imale su samo prirodne materijale na raspolaganju, što znači da su vremenske razlike vjerojatno pretvorile u prašinu sve dokaze ove rane civilizacije.