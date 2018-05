KONAČNO DEŠIFRIRAN VOYNICHEV RUKOPIS? ‘Riječ je o ginekološkom priručniku’

Autor: R.M.

Legendarni Voynichov rukopis duže od stoljeća prolazi kroz analize i razne teorije.

Sada je došao trenutak kada je ovaj priručnik iz 15. stoljeća najbliže svom dešifriranju, prenosi Arstechnica. Bizarne ilustracije i kodovi, slike golih žena i nepoznatih biljaka, simboli zodijaka – sve ga to odlikuje kao jedno od najmističnijih otkrića. No povjesničar Nicholas Gibbs smatra da je tomu došao kraj i da je riječ o vodiču za ženske probleme i zdravlje. Nakon što je rukopis u potpunosti digitaliziran, Gibbs je unajmljen da ga kroz razdoblje od tri godine izanalizira. Kako je imao poveće iskustvo s latinskim i antičkim vodičima, uvidio je prve skrivene tragove.

Brzo je otkrio kako nalazi već viđene kodove za ljekovito bilje. Onda je počeo uočavati iste obrasce, pa je shvatio da većina viđenog ni nije kod već samo skraćenica, poput aq = aqua, con = confundo (mješavina) itd. Zatim je vodič digitalno usporedio s drugim knjigama, poput Trotule i De Balneis Puteolanis, te je uvidio kopije i plagijate. S obzirom na kontekst vremena, to nisu bile krađe već prezervacije, no u ovom kontekstu svakako pomaže pri dešifriranju. Nakon što je gotovo sa sigurnošću mogao ustvrditi da je rukopis medicinski priručnik, sve mu je išlo daleko brže i lakše. Usporedbama, eliminacijama i rješenjima dolazi do toga kako je riječ o ginekološkom priručniku. Kupke, biljke, magneti, položaj mjeseca i znakova zodijaka idu tim tvrdnjama u prilog. Kako se netom kasnije moglo kopirati druge knjige, vjerojatno je Voynichov rukopis zapravo priručnik za jednu ženu. Gibbs je najavio da će s detaljnim analizama svake stranice uskoro izaći u medije, pa stoga nestrpljivo čekamo otkriće.