IDEOLOG MASONERIJE ALBERT PIKE PREDVIĐA: ‘Nihilisti, ateisti i islamisti srušit će civilizaciju’

Apsolutni prvak društvenog i ratnog inženjeringa u devetnaestom stoljeću je Albert Pike.

Ovaj slobodni zidar bio je toliko moćan da je nakon Građanskog rata postao jedini konfederacijski vojnik s kipom u Washingtonu.

‘Biblija je nezamjenjiv dio pokućstva’

Već je u mladosti putovao po SAD-u te se posvetio novinarstvu u Arkansasu i odvjetništvu pri kojem je zastupao Indijance protiv federalnih vlasti. Borio se u Američko-meksičkom ratu, a kasnije se seli u New Orleans. Tamo piše pravne knjige koje su na jedan način zaokruživanje i prilagodba knjiga Francisa Bacona novijim vremenima s tipičnim masonskim odrednicama. Pike se borio u Građanskom ratu na južnjačkoj strani s indijanskom postrojbom i načelno je bio protiv ropstva, a kao i u ranijim službama otpušten je radi sukoba s nadređenima i nepoštivanja njihovog autoriteta. Umro je 1891., a pokopan je unatoč želji za kremacijom te mu se ostaci danas nalaze u središtu škotskog masonskog reda u Washingtonu. S obzirom na navedeno vjerojatno se pitate je okarakteriziran ‘prvakom društvenog inženjeringa’? Od 1840. aktivan je Mason uz najvišu titulu Vrhovnog zapovjednika reda koju je nosio kroz čitav život. Napisao je i najveću masonsku knjigu u SAD-u do današnjeg dana – ‘Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry’ (‘Moral i dogma drevnog i prihvaćenog Škotskog reda Masonerije’, 1871.). U njoj ističe da ‘masonstvo nije religija’ i da svatko tko tvrdi suprotno lažira i denaturalizira slobodne zidare. No, isto tako masonstvo smatra uvodom u religiju i njezino shvaćanje.

Biblijske doktrine pak ne uspoređuje s generalnom istinom već s prilagodbom istine ka širokoj publici koja stvarno znanje ne bi shvatila, pa samim time ne bi mogla slijediti religijske okvire. Za razumijevanje masonske hijerarhije opisao je i stupnjeve gdje su simboli tijekom uspona na najviše točke ‘obmanjujući’ i vode na krivi put, te nije predviđeno da ih inicijati razumiju nego da misle da su nešto spoznali dok je prava istina rezervirana za sam vrh. Isusa poistovjećuje s drugim avatarima dok o kršćanskom Bogu priča kao o manipulaciji pa tako religijska kretanja s vremenom zahtijevaju drugačije interpretacije i osobnosti Boga – nekada se slavi utjelovljenje Baala, Molocha, a nekad Zeusa, Ozirisa, Mitre i Adonaja. Po njegovim riječima velike promjene osobnosti Boga mogu se uvidjeti i u samoj Bibliji koja je kroz povijest manipulirana i mijenjana. ‘Biblija je nezamjenjiv dio pokućstva’ zaključuje dok judaističku literaturu kao biblijsku osnovu plasira na sam oltar. Masonstvo je potraga za svjetlošću (‘Luciferom’) dok je Kabala sofisticiraniji put ka spoznaji, Bogu koji je ‘spektar svjetlosti’. ‘Lucifer je lučonoša. Čudno i mistično ime za jednog Duha Tame! Lucifer, Sin Jutra!’ jedan je od citata koji je stoljeće kasnije poslužio da se iz Pikeovih učenja razvije religija zvana ‘Luciferijanstvo’. Njegov govor svim Masonima iznad tridesetog stupnja tumači upravo tu luciferijansku doktrinu nasuprot Adonaju kao suprotnom polu, no mnogi analitičari danas tvrde kako su i ti navodi zapravo smišljena manipulacija i obmana za vanjske promatrače i niže stupnjeve. Religije mira kontrirao je sa svojim ratnim stremljenjima – ‘Rat oplemenjuje naciju’.

Tako je danas prilično poznato i njegovo navodno pismo koje je poslao talijanskom masonskom bratu i revolucionaru Giuseppeu Mazziniju. U njemu predviđa ratove koji bi svijet trebali prilagoditi masonskim doktrinama prosvijetljene braće. ‘Prvi Svjetski rat mora biti ostvaren kako bi nam omogućio da zbacimo s položaja moći ruske careve i time Rusiju učinimo tvrđavom ateističkog komunizma. Razilaženje i neslaganje između britanskog i njemačkog carstva, uzrokovano agentima Iluminata, bit će uzeto kao poticaj za taj rat. Na kraju rata uspostavit će se komunizam kako bi se preko njega uništilo i druge vlade te oslabili utjecaji religija. Drugi Svjetski Rat treba biti potaknut iskorištavanjem razlika između fašista i političkih Cionista. Taj rat treba biti uspostavljen na takav način da za posljedicu ima uništenje nacizma te jačanje cionizma u toj mjeri da omogući uspostavljanje suverene države Izrael u Palestini. Tijekom drugog svjetskog rata međunarodni komunizam mora postati toliko jak da bude protuteža kršćanstvu, koje će biti obuzdano i držano u pozadini sve do momenta kada će biti potrebno za konačnu socijalnu kataklizmu.

Treći svjetski rat mora biti potaknut iskorištavanjem različitosti između političkih cionista i vođa islamskog svijeta. Rat treba biti vođen na takav način da se Islam i politički Cionizam međusobno uništiti. U međuvremenu, ostale će nacije, još jednom podijeljene po tom pitanju, biti prisiljene boriti se do točke potpune fizičke, moralne, duhovne i ekonomske iscrpljenosti… Nahuškat ćemo nihiliste i ateiste; isprovocirat ćemo ogromnu socijalnu kataklizmu koja će u svojim strahotama narodima jasno pokazati učinak potpunog ateizma, izvor divljaštva i najkrvavijeg previranja. Tada će širom svijeta građani biti prinuđeni braniti se od revolucionarnih svjetskih manjina, istrijebiti te uništavače civilizacije, i gomile, razočarane Kršćanstvom, čiji će deistički duh od tog trenutka biti bez smjera i cilja, žudeći za idealom, ali ne znajući na što bi usmjerili svoje obožavanje, primit će istinsko svjetlo kroz univerzalnu objavu čistog Luciferovog nauka koji će napokon biti iznesen pred javnost. Ta će objava biti rezultat općeg reakcionarnog pokreta koji će uslijediti nakon uništenja i Kršćanstva i ateizma, oba istovremeno pobijeđena i iskorijenjena.’ Autentičnost pisma nije do kraja dokazana, no luciferijanski krugovi ga drže kao konačnu objavu. Ratni inženjering je pak po nekim autorima dokazan kroz ovo ‘predviđanje’ iliti manipuliranje globalnih sukoba.