Veseli vas jačanje dolara? Pripazite jer neće dugo

Autor: Josip Kokanović

Ovogodišnje proljeće je donijelo živost u financijska tržišta, a pogotovo na Forex valutno tržište. Američki dolar već tri tjedna neprekidno jača u odnosu na većinu ostalih najtrgovanijih valuta na svijetu i trenutno se nalazi na najjačoj razini od početka godine. U trenutku pisanja analize, tečaj EUR/USD na platformama Admiral Marketsa iznosi 1.1929, što je 4% ispod razine na kojoj je bio sredinom travnja, dok su britanska funta i novozelandski dolar u odnosu na USD oslabili gotovo 6%.

Koji su razlozi jačanja dolara?

Ovoga puta nije bilo nikakvog posebnog događaja koji je uzdrmao financijska tržišta i doveo do paničnog prebacivanja kapitala u sigurno utočište, već je došlo do relativno mirnog preslagivanja portfelja velikih sudionika na Forexu. Naime, kamatne stope u SAD-u su već neko vrijeme osjetno više nego u ostalim razvijenim gospodarstvima. Na temelju toga bi bilo racionalno očekivati lagano jačanje dolara zbog više isplativosti držanja kapitala u SAD-u. No, posljednjih godinu dana dolar je slabio, a razlog je očekivanje investitora da će uskoro i ostale centralne banke početi dizati kamatne stope i stvoriti plodno tlo za ostvarivanje višeg prinosa u ostatku svijeta.

Na temelju trenutnih kretanja na tržištima čini se da su investitori bili preoptimistični. Gospodarska situacija se i u Europi i u Aziji zaista nastavila popravljati, no europska, britanska i japanska centralna banka i dalje oklijevaju s dizanjem kamatnih stopa. S druge strane, američka centralna banka kamatne stope diže svakih nekoliko mjeseci, zbog čega je dio investitora izgubio strpljenje i počeo vraćati kapital u USD. Pri tome su vjerojatno na desetine milijardi eura i britanskih funti zamijenjene u američku valutu. Kao i na svakom drugom tržištu, kada raste potražnja, raste i cijena proizvoda. Stoga, zbog rasta potražnje za dolarom, raste mu i vrijednost, tj. dolar jača.

Hoće li dolar nastaviti jačati?

Ako se gledaju isključivo kamatne stope, trenutno je zaista isplativije posjedovati dolare nego eure, britanske funte ili švicarske franke. No, postoje i druge varijable koje su važne pri ulaganju u pojedinu valutu. Jedna od njih je očekivano kretanje tečaja u bliskoj budućnosti. Npr. što vrijedi ako će se na posjedovanje dolara trenutno dobiti jedan ili dva postotna boda višu kamatnu stopu, ako će dolar u idućih godinu dana oslabiti pet ili deset posto?

Financijska tržišta još uvijek nisu u potpunosti u trenutne cijene ukalkulirala činjenicu da će prije ili kasnije kamatne stope morati početi rasti na globalnoj razini. Zbog toga je dolar po mnogim parametrima još uvijek precijenjen. To znači da ne treba očekivati da se trenutni trend jačanja može nastaviti u nedogled. Budući da dolar jača već tri tjedna, vjerojatno smo u završnoj fazi kratkoročnog trenda kretanja ove valute.

Analitičari Admiral Marketsa smatraju da je, ukoliko ne dođe do neočekivanih političkih ili ekonomskih vijesti koje se mogu pratiti na ekonomskom kalendaru, realno za očekivati stabiliziranje tečaja na postojećim razinama. Nakon toga, ponovno će doći do špekulativne potražnje za eurom, britanskom funtom, japanskim jenom i ostalim važnim svjetskim valutama, na temelju čega će iste jačati, a američki dolar slabiti. Moguće je da će na kraju godine američki dolar biti 5-10% slabiji nego što je sada.

Kada je u pitanju britanska funta, događaj koji bi mogao preokrenuti trenutni trend dogodit će se u četvrtak. Tada britanska centralna banka odlučuje o visini kamatnih stopa. Ukoliko ne podignu kamatne stope odmah, velika je vjerojatnost da će najaviti dizanje u idućim mjesecima, što bi trebalo biti dovoljno za vraćanje interesa investitora za kupnju britanske valute.

