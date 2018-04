CRVENI ALARM ZA SPAS HRVATSKE: Zašto Plenković izbjegava odgovoriti na ovo pitanje?

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak u Saboru se obratio premijeru Andreju Plenkoviću, ali i ostalim kolegama govoreći o lex Agrokoru, zakonu donesenom prije godinu dana, uz opasku da je nedavno predstavljen nacrt nagodbe prema kojem će Agrokor postati ruski, a sjedišne kompanije pripasti će Nizozemcima.

Slijedom tih spoznaja, upitao je Plenkovića znači li to da se Agrokor miče s popisa sistemskih poduzeća s obzirom na to da će imati sve manje doticaja s Hrvatskom.

”Postigli smo tri temeljna cilja i vidik kako se ništa loše nije dogodilo lani, kako smo spriječili kolaps, sve djeluje kao da je normalno, kao da se to dogodilo samo po sebi i da nitko nije promislio kako reagirati na izvanrednu situaciju. Mi smo uložili veliki rizik. Sad kad smo došli u fazu da su svi zadovoljni, vi postavljate pitanje kakva je vlasnička struktura. To što je dio strukture vezan za nizozemsko zakonodavstvo je samo plus, a ne minus, gospodine Beljak”, odgovorio mu je Plenković.

No, tu se Beljak s pitanjima nije zaustavio.

”Ja sam vas pitao nešto drugo – hoće li se lex Agrokor nastaviti odnositi na poduzeća koja će s Hrvatskom imati sve manje i manje”, naveo je HSS-ovac naglašavajući da nitko ne spori postignute rezultate, već da samo pita hoće li se lex Agrokor nastaviti ticati poduzeća koje s Hrvatskom više neće imati ništa.

”Jeste sa situacijom upoznali nizozemskog kralja ili Putina? Bojim se da ako nešto krene loše, ne protjerate nizozemske diplomate”, ironično je ustvrdio Beljak.

Ono što hrvatsku javnost zainteresiranu za gospodarsko stanje zemlje treba zabrinuti jest način na koji je Plenković diplomatski pokušavao izbjeći odgovor na prilično konkretno pitanje koje mu je uputio Beljak, te se nameće pitanje krije li premijer nešto od javnosti u slučaju Agrokor i zašto to čini.

Naime, prema dokumentaciji iz nagodbe vidljivo je kako je neizbježno da Agrokor dobije nove vlasnike, a nova struktura kreira se po tzv. EPM modelu koji bi se trebao finalizirati do sredine svibnja. Međutim, dobro upućenima u zbivanja u, i oko Agrokora jasno je kako će ovom korporacijom upravljati Rusi. Istini za volju, još uvijek nije službeno potvrđeno tko bi trebao dobiti koliki udio u tvrtki, ali prema neslužbenim izborima postotci su već odavno formirani pa bi tako ruske banke Sberbank i VTB trebale dobiti 45 posto novog koncerna, dok bi vlasnici obveznica koji su predviđeni fondom Knighthead trebali dobiti oko 20 posto, a u tome bi dio od desetak posto pripalo samom Knightheadu.

Jednako tako u kontekstu ove priče vrijedi spomenuti i nacionalne banke koje će imati deset posto Agrokora, dio od oko osam pripasti bi trebao dobavljačima, a ostatak otpada na vjerovnike i uključene stranke. P

roblem oko Agrokora, leži u tome što se Todorić u posljednjoj fazi spašavanja koncerna zadužio upravo kod Rusa, te su stoga domaće banke velikim djelom ispale iz vlasničke strukture, a razlog tome je između ostaloga i ograničenje HNB-a prema kojem nisu smjele financirati posrnulu Todorićevu kompaniju pa se ovaj spasiti pokušao preko Rusa u čijim je rukama sudbina prehrambenog diva Belje, ali i Jamnice te Leda. Naravno, iz ove sage ne smije se izostaviti niti Mercator.

Ruskoj Sberbanci duguje hrvatska kompanija preko milijardu eura pa ne čudi da oni imaju ključnu ulogu u slučaju Agrokor. Znajući za ove iznose ne čudi da se radi o jednoj od najvećih europskih banaka, koja je nakon distanciranja tijekom pregovora o nagodbi ovršila Agrokorovu imovinu, a jednako tako pokrenuli su i spor na londonskom trgovačkom sudu, koji je okončao u korist Agrokora.

Odlaskom Ramljaka, koji je podsjetimo, iz pregovora udaljio ruske bankare u igru ulazi Peruško, a s njegovim dolaskom ovi moćni bankari vraćaju se u pregovore te se nagodba postiže u veoma kratkom roku. U kategoriju vrijedi znati spadaju podaci o upravi spomenute banke. Naime, predsjednik uprave je Herman Gref, suradnik koga drugog doli samog Putina, iz čega proizlazi da i on osobno ima prste u njezinom rukovođenju, jer pobogu upravo je Gref godinama vodio ruski ekonomski razvitak kao ministar.

Drugi je ključan sudionik sage o Agrokoru također ruska banka VTB. O kakvim se moćnicima radi svjedoči preuzimanje Magnita, najvećeg ruskog maloprodajnog lanca za 2,5 milijardi dolara pa se nagađa da bi upravo njima mogle pripasti i Agrokorove maloprodajne mreže.

Kada govorimo o domaćim bankama, dio bi trebao pripasti Zagrebačkoj banci, a namiriti bi se trebala i Erste banka, dok fondu za rizična ulaganja Knightheadu odlazi jedan dio, koji bi oni dakako naknadno mogli prodati. Doista, kada se raspetlja saga oko Agrokora, možda je bolje da Plenković nastavi šutjeti.