Zbog Tweetova o Trumpu, Kanye West izgubio devet milijuna pratitelja. Među njima su i OVI celebovi

Autor: MiMi

Kanye West, suprug Kim Kardashian i najnetalentiraniji američki reper koji je u više navrata pokazao potpuni nedostatak sluha, ovoga se tjedna našao usred novog skandala. Nakon što je objavio kišu tweetova u kojima hvali omraženog predsjednika Trumpa i kritizira Obamu, u kratkom roku ostao je bez čak devet milijuna pretplatnika. Među onima koji više ne slijede Kanyea na Twitteru je i više desetaka celebrityja među kojima su Rihanna, Kendrick Lamar, Nicki Minaj i Katy Perry.

Kanyeove fanove razbjesnili su Tweetovi na kojima ponosno pokazuje crvenu šiltericu koju je američki predsjednik vlastoručno potpisao te niz drugih u kojima ga diže u nebesa.

“Trump je moj brat. Oboje imamo energiju zmaja. Ne moram se slagati sa svime što on radi, no masa me ne može natjerati da ga ne volim”, stoji u jednoj od objava zbog kojih je ostao bez fanova.

Američki predsjednik nije dugo čekao da podijeli reperove mudrolije na svom računu.

“Hvala ti Kanye! Ti si jako cool”, napisao je Trump.