Želite li ovo znati? Muškarci otkrili osjećaju li razliku u vaginama tijekom penetracije!

Autor: R.A.

Rasprava koja se razvila na društvenim mrežama našla je svoj put do medija...

Ne znamo jeste li se ikada zapitali osjećaju li muškarci razliku u vaginama tijekom penetracije i je li to uopće pitanje koje zaslužuje i treba odgovor, no, ako je suditi prema korisnicima društvene mreže Reddit, to je nešto što godinama muči mnoge. Naime, na spomenutoj društvenoj mreži, koja je inača poznata po postavljanju neobičnih pitanja na koje korisnici potom odgovaraju, pojavila se rasprava o tome kolika je razlika u vaginama različitih ženskih partnerica. Odgovori su bili razni.

“Neke su tvrđe, neke vlažnije, neke se čine dublje, neke uže, neke se jednostavno čine bolje, udobnije i lakše je raditi s njima”, kaže jedan korisnik, a s njim se složio još jedan koji tvrdi: “Naravno da ima razlika, u širini, vlažnosti… Iako pretpostavljam da ovo drugo nema veze s fizionomijom vagine”.

“Neke su toplije od drugih, a neke se ohlade tijekom orgazma”, bio je još jedan zanimljiv komentar, ali svi se slažu u jednome, čak i u mraku prepoznali bi svoju partnericu…