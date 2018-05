‘World of Warcraft’ odigrana u off-line svijetu u češkoj šumi

Autor: Hina

Češki web developer Vojtech Ružička ostavio je svoj laptop i urbani životni stil u Pragu i otišao je u šumu udaljenu sedamdesetak kilometara od češke prijestolnice odjeven kao šaman kako bi sudjelovao u uprizorenju računalne igre “World of Warcraft”.

Taj 26-godišnjak jedan je od oko 150 ljudi koji su sudjelovali u dvodnevnoj akcijskoj borbi uživo među orcima, vilenjacima, vitezovima i drugim izmišljenim junacima internetske igrice koja je postala kulturni fenomen otkad je izašla 2004.

Ružička je dizajnirao i sam napravio svoju odoru s krznom, ukrašenu lubanjama.

Lice je obojao u plavo a bradu u narančasto prije nego što je zauzeo poziciju u šumi, gdje su borci Azerotha branili svoj planet od demonske vojske poznate kao Burning Legion.

“Uvijek zaboravim na stvaran svijet, to me opušta”, kazao je on za Reuters.