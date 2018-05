(VIDEO) POLICAJCI DRHTE OD STRAHA: Je li ovo najjeziviji učinak droge koji ste ikad vidjeli?!

Autor: R.A.

Osoba ne izgleda kao ljudsko biće!

Vjerojatno niste ni svjesni koje sve droge trenutno postoje i možda je bolje tako, dovoljno je znati da je to tržište koje nikad ne miruje i koje često uvodi “novitete”, naravno, bez razmišljanja o tome koje će to posljedice imati. Dok neke droge neće napraviti nepovratno štetne posljedice tijelu i umu, to nije slučaj sa sintetičkom drogom “flakka” koja se 2014. godine pojavila na Floridi, a par godina kasnije pronašla put do južne Amerike i kasnije svijeta.

“Flakka” se opisuje kao stimulans koji ljude pretvara u zombije što se najčešće vidi po čudnim pokretima i široko otvorenim očima. Čak su zabilježeni slučajevi gdje su ljudi pod utjecajem ove droge jeli druge ljude. Koliko je opasna pokazat će vam snimka policajaca iz Brazila koji su pronašli djevojku, očigledno na teškim drogama. Prizori izvrtanja te čudnih zvukova toliko su jezivi da su čak i iskusni policajci ustuknuli pred njom.

Ono što najviše zabrinjava u cijeloj priči, postoje na stotine ovakvih snimaka i pitanje je trenutka kad će ova sintetička droga stići i na naše prostore…