(VIDEO) OPREZ, uznemirujući sadržaj! Morski pas tinejdžeru odgrizao nogu i penis!

Autor: dnevno.hr

Brazilca Josea Ernestora da Silvu (18) u nedjelju je u oceanu napao morski pas i odgrizao mu penis i veliki dio butine. Mladića su netom prije napada spasioci upozorili da se približi obali. Nakon napada, mladića su prevezli u bolnicu gdje je doživio dva srčana udara. Mladić se u nedjelju poslije podne kupao na plaži Piedade u Recifeu kada su ga teško ozlijeđenog iznijeli na plažu. Netom prije napada spasioci su ga upozorili da se približi obali. Brojni kupači na popularnoj pješčanoj plaži sjatili su se oko ozlijeđenog tinejdžera pokušavajući mu pomoći dok ne stigne medicinska ekipa.

Hitna pomoć ga je brzo prevezla u bolnicu gdje je navodno od šoka doživio dva srčana udara i trenutačno je u kritičnom stanju. Unatoč hitnom kirurškom zahvatu, liječnici nisu uspjeli spasiti mladićev penis kao ni veći dio bedrene kosti.

Mladićeva potresena majka Elisangela dos Anjos (42) za brazilski JC Online kazala da je Jose potajno otišao na plažu, bez da joj se javio te da je za strahotu doznala nakon što ju je nazvao drugi sin Ezequiel koji ju je nazvao nakon napada.

– Potajice bi znao otići na kupanje jer je znao me je strah kada ode plivati. Čitavo vrijeme sam mislila da se nalazi negdje u kući. Kad su me nazvali, vrištala sam od šoka, čuli su me svi susjedi – rekla je. U moru do struka neman mu je odgrizla ruku i nogu. Drugi je to napad morskog psa u Brazilu u manje od dva mjeseca.