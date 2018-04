(VIDEO) Nećete vjerovati što mu je sada napravila! Svi pričaju o Trumpu zbog OVOGA

Dok Melania stoji kraj njega, Trump u nekoliko navrata pokuša suptilno dohvatiti ruku svoje supruge. Ali ona ne reagira na njegove dodire. Zbog protokola je vjerojatno na kraju ipak pružila ruku suprugu.

That moment when your wife resists holding your hand… PRICELESS. 🤣🤣 @realDonaldTrump pic.twitter.com/hDpPddTv5C

— BetsyBits (@BetsyBits) April 24, 2018