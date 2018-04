(VIDEO) KAKO? Mađioničar šokirao cijeli svijet trikom! Kako je to uopće moguće!?

Autor: R.A.

Nitko u publici nije mogao zatvoriti usta od šoka nakon završetka nastupa!

Mađioničarski nastupi tijekom raznih emisija koje traže talente nisu ništa neobično, no nastup mađioničara Marca Spelmanna u showu Britain’s Got Talent nešto je što će publika dugo pamtiti. Naime, Mark je smireno sišao do žirija te svakom članu podijelio jedan predmet – flomaster i knjigu, Rubikovu kocku, karte i kutiju bojica. Svaki član žirija imao je zadatak; nasumce zaokružiti riječ u knjizi bez gledanja, premještanje boja na Rubikovoj kocki, izabiranje jedne karte na kojoj je bio određen lik te izabiranje jedne bojice.

Mark se nakon toga popeo ponovno na pozornicu i pokazao svima kako izgleda prava magija. Na videozidu upalio je kratki kućni film koji prikazuje borbu njegove trudne žene s rakom i kemoterapijama. Njegova kćerkica sve je to uspješno podnijela i preživjela, a u snimci staroj dvije godine, Isabella, kako se malena djevojčica zove, pogodila je sve što je žiri držao u rukama – riječ u knjizi, boje na Rubikovoj kocki, točnu kartu s likom, bojicu… Publika je bila u čudu!

Mađioničar je dobio direktan prolaz u finale, a kada pogledate video bit će vam jasno zašto: